Лікарняний на Мальдивах: народному депутату Юрію Арістову повідомили про підозру

Обранець свідомо порушив заборону на виїзд з країни під час війни, вигадавши схему з відрядженням та лікарняним.

Заступнику голови комітету з питань нацбезпеки Юрію Арістову повідомили про підозру через відпустку на Мальдівах під час війни, заявили в Офісі генпрокурора України, інформує ZN.ua.

Лікарняний на Мальдивах: народному депутату Юрію Арістову повідомили про підозру
© Слідство.Інфо

Народному депутату, якого Верховна Рада сьогодні позбавила мандата, повідомлено про підозру за фактом внесення до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей (ч. 1 статті 366 КК України).

За даними прокуратури, обранець, знаючи про наявність законних обмежень щодо виїзду за кордон, у червні 2023 року спланував відпочинок з сім’єю на Мальдівах.

На початку місяця Арістов вирушив у службове відрядження до Литви «з метою поглиблення двостороннього співробітництва з Урядом Литовської Республіки». Звідти він дистанційно звернувся до одного з українських медзакладів та відкрив лікарняний. Після чого разом із сім’єю відправився на відпочинок. Авіаквитки до Мальдівської Республіки депутат завбачливо придбав заздалегідь.

Під час «лікарняного» Арістов разом зі своєю сім’єю перебував на території Мальдівської Республіки у готельному комплексі.

Наразі вирішується питання про обрання народному обранцю запобіжного заходу.

Заступника голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки народного депутата партії «Слуга народу» Юрія Арістова у середині липня помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що знаходиться на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви. Після розголосу нардеп написав заяву про складання повноважень.

У січні Кабінет міністрів України затвердив постанову, яка забороняє чиновникам залишати державу під час дії воєнного стану без наявності поважної причини.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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