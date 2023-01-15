Ткаченко розповів деталі проведення інформаційного Рамштайну

Міністр культури України Олександр Ткаченко розповів, що інформаційний Рамштайн може відбутися у Парижі або Варшаві, проте зараз тривають переговори саме з Францією. Про це він сказав під час інтерв'ю "Укрінформу" , додаючи, що від Еммануеля Макрона щодо цієї зустрічі вже є певні ініціативи.

"Намагаємося узгодити наші позиції для того, щоб у межах, які будуть обговорені, зробити міжнародний форум або в Парижі, або, якщо буде затримка, то у Варшаві. Бо там ведеться робота стосовно порушення на світовому рівні питання інформаційної безпеки", — сказав очільник Мінкульту.

Ткаченко розповів, що під час інформаційного Рамштайну можуть обговорювати: