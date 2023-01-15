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2023-01-15
Ткаченко розповів деталі проведення інформаційного Рамштайну
Наразі є два варіанти того, де його можуть провести - у Парижі, або у Варшаві, інформує
© Василь Артюшенко, ZN.UA
Міністр культури України Олександр Ткаченко розповів, що інформаційний Рамштайн може відбутися у Парижі або Варшаві, проте зараз тривають переговори саме з Францією. Про це він сказав під час
"Намагаємося узгодити наші позиції для того, щоб у межах, які будуть обговорені, зробити міжнародний форум або в Парижі, або, якщо буде затримка, то у Варшаві. Бо там ведеться робота стосовно порушення на світовому рівні питання інформаційної безпеки", — сказав очільник Мінкульту.
Ткаченко розповів, що під час інформаційного Рамштайну можуть обговорювати:
- криміналізацію статей проти російських пропагандистів;
- роботу з хайтек-компаніями;
- координацію протидії російським наративам;
- розповсюдження санкцій не лише в країнах ЄС, а й у всьому світі, адже, наприклад, в країнах Глобального Півдня досі присутні російські медіа.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua