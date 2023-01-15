Ткаченко розповів деталі проведення інформаційного Рамштайну

Наразі є два варіанти того, де його можуть провести - у Парижі, або у Варшаві, інформує ZN.ua.

Ткаченко розповів деталі проведення інформаційного Рамштайну
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Міністр культури України Олександр Ткаченко розповів, що інформаційний Рамштайн може відбутися у Парижі або Варшаві, проте зараз тривають переговори саме з Францією. Про це він сказав під час інтерв'ю "Укрінформу", додаючи, що від Еммануеля Макрона щодо цієї зустрічі вже є певні ініціативи.

"Намагаємося узгодити наші позиції для того, щоб у межах, які будуть обговорені, зробити міжнародний форум або в Парижі, або, якщо буде затримка, то у Варшаві. Бо там ведеться робота стосовно порушення на світовому рівні питання інформаційної безпеки", — сказав очільник Мінкульту.

Ткаченко розповів, що під час інформаційного Рамштайну можуть обговорювати:

  • криміналізацію статей проти російських пропагандистів;
  • роботу з хайтек-компаніями;
  • координацію протидії російським наративам;
  • розповсюдження санкцій не лише в країнах ЄС, а й у всьому світі, адже, наприклад, в країнах Глобального Півдня досі присутні російські медіа.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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