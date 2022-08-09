"Це пам'ятка, яка є однією з візитівок України": Ткаченко розповів про долю "Батьківщини-матері"

"Це пам'ятка, яка є однією з візитівок України": Ткаченко розповів про долю "Батьківщини-матері"

Займатися демонтажем "Батькивщини-матері у Києві зараз неможливо.

Про це заявив Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Ми вперше підійшли впритул до вирішення цього запитання, яке намагалися обговорювати в той чи інший спосіб після 2014 року.

Майже 800 тисяч людей взяли участь у голосуванні в "Дії". Здається, 92 чи 94 відсотки людей висловилися за прибирання герба і 85 відсотків висловилися за те, щоб замість радянського герба там був тризуб.

Після затвердження плану дій, який нам подав музей Другої світової війни, що передбачає технічне обстеження, залучення фахівців для проєктної документації, щоб можна було зрозуміти, яким чином зняти і повісити, має пройти пів року чи більше, щоб ми почали роботи.

Це пам'ятка, яка є однією з візитівок України, яка дивиться на Схід, яка величезна сама по собі. У нас є на що витрачати кошти, у нас недобудований музей Голодомору, нам потрібно збудувати музей Героїв Небесної Сотні, нам потрібно працювати з багатьма об’єктами, які отримали пошкодження або були зруйновані під час війни.

Займатися зараз демонтажем "Батьківщини-Матері" — це можна робити лише у хворобливій уяві затятих патріотів", - наголосив Ткаченко.


Алексей Ионов, politeka.net





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