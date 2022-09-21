Ткаченко розповів про масштаби руйнування половецьких баб біля Ізюму

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відвідав звільнене ЗСУ місто Ізюм у Харківській області. Він оцінив масштаби руйнування половецьких баб - унікальної історичної пам'ятки, що стояла на горі Кременець біля Ізюма понад тисячу років.

Як розповів міністр у своєму Telegram-каналі, збереглися вісім із дев'яти баб. Одна з них зруйнована майже прямим влученням снаряда. Крім того, російські війська зруйнували пам'ятник героям Другої світової війни, що знаходиться поруч.

«Разом з місцевими адміністраціями, швидше за все, евакуюватимемо до Харкова половецьких баб і допомагатимемо музею відновити дах, щоб зберегти експозицію», - заявив Ткаченко.

За час російської окупації Ізюма загинула щонайменше тисяча його мешканців, повідомив депутат міськради Максим Стрельник. Основними причинами загибелі людей стали: відсутність медичної допомоги та ліків, ворожі обстріли, авіаудари.

За словами депутата, окупанти намагалися приховати свої злочини, тому інформація про кількість загиблих потребує уточнення.