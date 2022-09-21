Ткаченко розповів про масштаби руйнування половецьких баб біля Ізюму
Російські війська зруйнували також пам'ятник героям Другої світової війни, інформує
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відвідав звільнене ЗСУ місто Ізюм у Харківській області. Він оцінив масштаби руйнування половецьких баб - унікальної історичної пам'ятки, що стояла на горі Кременець біля Ізюма понад тисячу років.
Як розповів міністр у своєму Telegram-каналі, збереглися вісім із дев'яти баб. Одна з них зруйнована майже прямим влученням снаряда. Крім того, російські війська зруйнували пам'ятник героям Другої світової війни, що знаходиться поруч.
«Разом з місцевими адміністраціями, швидше за все, евакуюватимемо до Харкова половецьких баб і допомагатимемо музею відновити дах, щоб зберегти експозицію», - заявив Ткаченко.
За час російської окупації Ізюма загинула щонайменше тисяча його мешканців, повідомив депутат міськради Максим Стрельник. Основними причинами загибелі людей стали: відсутність медичної допомоги та ліків, ворожі обстріли, авіаудари.
За словами депутата, окупанти намагалися приховати свої злочини, тому інформація про кількість загиблих потребує уточнення.