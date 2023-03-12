Ткаченко пригрозив УПЦ МП кримінальною відповідальністю у разі зникнення артефактів із Лаври

Зокрема йдеться про мощі святих.

Ткаченко пригрозив УПЦ МП кримінальною відповідальністю у разі зникнення артефактів із Лаври
© kplavra.kiev.ua

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко попередив представників УПЦ МП про кримінальну відповідальність у разі зникнення з Києво-Печерської лаври будь-яких музейних експонатів, зокрема мощів святих. Таку заяву він зробив в ефірі національного телемарафону.

Він наголосив, що на території Києво-Печерської лаври, крім нерухомого майна, є ще понад 800 музейних експонатів, зокрема мощі святих, передані монахам на зберігання. Щодо них, за словами міністра, буде проведена окрема ревізія.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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