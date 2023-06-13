УПЦ МП не підписала акт про передачу майна Києво-Печерської лаври

Це планують використати проти них як доказ у суді.

Попри те, що комісія Міністерства культури та інформаційної політики України з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» ще 5 червня завершила свою роботу, Українська православна церква Московського патріархату у встановлений термін не підписала акти приймання-передачі державного майна, повідомив міністр культури Олександр Ткаченко, інформує ZN.ua.

УПЦ МП не підписала акт про передачу майна Києво-Печерської лаври
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Він зазначив, що за результатами роботи Заповідник направив УПЦ МП Акт приймання-передачі державного майна, який вони мали підписати впродовж трьох робочих днів з дня отримання, а також передати ключі від замків та дверей до всіх 79-ти об’єктів державного майна, вказаних у акті.

«Маємо констатувати, що термін завершився і УПЦ досі цього не зробила. Це та всі інші перешкоди будуть долучені до судової справи», - заявив Ткаченко.

Він додав, що на початку липня Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» очікує на рішення Господарського суд м. Києва про зобов’язання УПЦ МП усунути перешкоди у користуванні майном його власником, переданим відповідно до Договору № 2 від 19.07.2013, який був розірваний з 29.03.2023 року.

Зокрема одним із доказів у справі буде звіт Комісії МКІП з приймання-передачі майна, яка зафіксувала численні порушення УПЦ МП договору користування майном заповідника.

Наприкінці березня представники російської церкви, незважаючи на те, що час їхнього виселення із заповідника вже настав, не захотіли залишати територію заповідника. Митрополит Павло (Лебідь) спочатку говорив, що договір про оренду нібито не можна розривати в односторонньому порядку, закликаючи дочекатися остаточного рішення суду. Крім того, він накинувся з прокльонами на президента Володимира Зеленського та його родину, а також на міністра культури та журналістів.

Після рішення київського Господарського суду 30 березня Кабмін визнав недійсним розпорядження часів Януковича про передачу об'єктів лаври московському патріархату та забрав під свою відповідальність управління майном Києво-Печерської лаври.

У квітні Комісія Міністерства культури та інформаційної політики України змогла частково розпочати роботу з прийому-передачі державного майна Києво-Печерської лаври та показала наслідки безоплатного користування приміщеннями Українською православною церквою Московського патріархату в одному із корпусів. Зокрема у будівлі понищене майно, видерті двері, зруйновані стіни та навіть демонтоване покриття підлоги.


Ірина Знась, ZN.ua





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