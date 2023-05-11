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2023-05-11
В Кремлі пригрозили «відповіддю» на передачу Україні дальнобійних ракет Storm Shadow
Спікер Путіна назвав цей крок негативним.
В Росії заявили, що постачання Великою Британією Україні крилатих ракет великої дальності Storm Shadow передбачає «адекватну відповідь», інформує
© Офіційний сайт Кремля
Речник президента Росії Дмітрій Пєсков під час спілкування із російськими журналістами у четвер сказав, що такий крок Британії сприймають вкрай негативно.
«Це потребуватиме адекватної реакції наших військових, які, природно, будуть приймати відповідні рішення з огляду на це», — заявив спікер Путіна.
Вранці CNN повідомила, що Велика Британія поставила Україні кілька крилатих ракет Storm Shadow. Ракети мають максимальну дальність 250 км і дають українським силам здатність завдавати ударів на великій дальності.
Ірина Знась, ZN.ua