Парламент Болгарії схвалив передачу Україні сотні своїх броньованих машин

Бронетранспортери планують вилучити із запасів МВС, щоб не знижувати можливості армії.

Болгарський парламент у п’ятницю, 21 липня, ухвалив рішення щодо відправки українським силам додаткової військово-технічної допомоги. Йдеться про надання 100 старих броньованих машин зі складів Міністерства внутрішніх справ країни, повідомила "Свободна Европа", інформує ZN.ua.

Парламент Болгарії схвалив передачу Україні сотні своїх броньованих машин
Фото ілюстративне
© Укроборонпром

Як зазначається, до цього відповідну пропозицію щодо постачання бронетехніки підтримав парламентський комітет Болгарії з питань оборони. За даними агентства БГНЕС, останнє рішення затвердили після "довгих та запеклих дебатів".

У ході дискусій депутат Івайло Мірчев пояснив, що бронетранспортери вилучать саме із запасів МВС, а не військ. Згідно з експертними висновками Міністерств оборони та внутрішніх справ країни, Болгарії ця техніка не потрібна, тому її передача Україні не зашкодить обороні.

Варто зазначити, що передача БТР є першим випадком прямої поставки важких озброєнь нашій державі з боку Болгарії без залучення посередників.


Максим Царук, ZN.ua





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