Парламент Болгарії схвалив передачу Україні сотні своїх броньованих машин

Бронетранспортери планують вилучити із запасів МВС, щоб не знижувати можливості армії.

Болгарський парламент у п’ятницю, 21 липня, ухвалив рішення щодо відправки українським силам додаткової військово-технічної допомоги. Йдеться про надання 100 старих броньованих машин зі складів Міністерства внутрішніх справ країни, повідомила " Свободна Европа ", інформує ZN.ua .

Фото ілюстративне © Укроборонпром

Як зазначається, до цього відповідну пропозицію щодо постачання бронетехніки підтримав парламентський комітет Болгарії з питань оборони. За даними агентства БГНЕС , останнє рішення затвердили після "довгих та запеклих дебатів".

У ході дискусій депутат Івайло Мірчев пояснив, що бронетранспортери вилучать саме із запасів МВС, а не військ. Згідно з експертними висновками Міністерств оборони та внутрішніх справ країни, Болгарії ця техніка не потрібна, тому її передача Україні не зашкодить обороні.

Варто зазначити, що передача БТР є першим випадком прямої поставки важких озброєнь нашій державі з боку Болгарії без залучення посередників.