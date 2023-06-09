Японія підписала контракти на виробництво гіперзвукової зброї вартістю понад $2 мільярди

Роботи над програмами триватимуть від трьох до восьми років.

Японія продовжує інвестувати в розробку гіперзвукової зброї. Нещодавно Міністерство оборони підписало три контракти загальною вартістю понад $2 млрд. Про це повідомляє видання Janes, інформує ZN.ua.

Японія підписала контракти на виробництво гіперзвукової зброї вартістю понад $2 мільярди
© Giancarlo Casem/U.S. Air Force

Відомо, що японське оборонне відомство підписало угоди з компаніями Mitsubishi Heavy Industries (MHI) і Kawasaki Heavy Industries (KHI). Два контракти з трьох стосуються розробки гіперзвукової зброї.

Міністерство оборони країни виділило приблизно $1,4 млрд на розробку гіперзвукової зброї Hyper Velocity Gliding Projectile великої дальності. Роботи мають завершитися у 2030 фінансовому році.

Додатково Японія інвестує $0,42 млрд у проведення досліджень у сфері зброї, яка може розвивати швидкість понад 5 Махів (6174 км/год). Роботи триватимуть до 2031-го року.

Також Міністерство оборони виділило приблизно $0,2 млрд на розробку протикорабельних ракет, які зможуть вражати цілі, прориваючи протиповітряну оборону противника. Готовність прогнозується у 2026 році.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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