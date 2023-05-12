Блінкен про передачу Україні Storm Shadow: "Різні країни будуть робити різні речі, все залежить від можливостей"

Він зауважив, що всі рішення ухвалюються "в рамках коаліційного і скоординованого процесу".

Державний секретар США Ентоні Блінкен, коментуючи передачу Британією Україні далекобійних ракет Storm Shadow, заявив, що усі країни допомагають Силам оборони, зважаючи на свої можливості та технології, "залежно від того, що має найбільший сенс". Про це він сказав під час інтерв'ю PBS NewsHour.

Блінкен про передачу Україні Storm Shadow:
© U.S. Department of State photostream

Його також запитали, чому США відмовилися передати ЗСУ свої далекобійні ракети, інформує ZN.ua.

"Ми надали Україні унікальну допомогу в цьому процесі. Інші країни можуть робити речі, які відрізняються від того, що робимо ми. Питання ось в чому: Чи все це відповідає потребам України? І ми переконані, що так – саме так", – зауважив держсекретар США.

Коли його запитали про ймовірну ескалацію зі сторони РФ через те, що Україна отримала нове озброєння, Блінкен відзначив, що "все це, знову ж таки, робиться в рамках коаліційного і скоординованого процесу".

Нагадаємо, 12 травня Британія офіційно підтвердила передачу Україні "певної кількості" крилатих ракет Storm Shadow, які б'ють на відстань до 250 кілометрів. У Кремлі оперативно забили на сполох, традиційно пригрозивши "адекватною відповіддю".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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