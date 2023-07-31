Мєдвєдєв погрожує «ядерною пожежею» у разі успіху контрнаступу України

«Іншого виходу не залишається», написав Мєдвєдєв

Заступник секретаря радбезу РФ та колишній президент Росії Дмітрій Мєдвєдєв знову вдався до погроз нанесення ядерного удару. На цей раз привід до застосування ядерної зброї він бачить в успіху українського контрнаступу, інформує ZN.ua .

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«Якщо уявити собі, що наступ [ЗСУ] за підтримки НАТО вдався і вони відторгли частину нашої землі, то нам довелося б, у силу правил указу президента Росії від 02.06.2020 піти на використання ядерної зброї», – написав Мєдвєдєв у своєму каналі в Telegram.

«Іншого виходу не залишається», додав Мєдвєдєв.

За його логікою, російські військові, які протистоять українським силам, «запобігають світовому конфлікту» й не дають «спалахнути світовій ядерній пожежі».

Нагадаємо, що у Росії вважають «своєю територією» окупований український Крим, Донецьку, Луганську, а також частину районів Херсонської та Запорізької областей, території яких були захоплені станом на жовтень 2022 року. Частину цих територій вже звільнили Сили оборони України.