Рашисты гибнут сотнями каждый день: потери врага в Украине снова возросли

В Україні триває 129-та доба повномасштабної війни з російськими окупантами. У нашій країні загинуло вже 35870 загарбників (минулої доби - 120) і знищено безліч ворожої техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф .

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 02.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 35870 (+120) осіб,

танків ? 1582 (+5) од.

бойових броньованих машин ? 3737 (+1) од.,

артилерійських систем – 800 (+4) од.,

РСЗВ - 246 (+0) од.

засобів ППО - 105 (+1) од.,

літаків - 217 (+0) од.,

вертольотів – 186 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 653 (+8),

крилатих ракет - 143 (+0),

кораблів/катерів - 15 (+1) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2614 (+4) од.,

спеціальної техніки – 61 (+0).

Найбільші втрати противник зазнав Бахмутському напрямку.