Рашисты гибнут сотнями каждый день: потери врага в Украине снова возросли

В Україні триває 129-та доба повномасштабної війни з російськими окупантами. У нашій країні загинуло вже 35870 загарбників (минулої доби - 120) і знищено безліч ворожої техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 02.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 35870 (+120) осіб,
  • танків ? 1582 (+5) од.
  • бойових броньованих машин ? 3737 (+1) од.,
  • артилерійських систем – 800 (+4) од.,
  • РСЗВ - 246 (+0) од.
  • засобів ППО - 105 (+1) од.,
  • літаків - 217 (+0) од.,
  • вертольотів – 186 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 653 (+8),
  • крилатих ракет - 143 (+0),
  • кораблів/катерів - 15 (+1) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2614 (+4) од.,
  • спеціальної техніки – 61 (+0).

Найбільші втрати противник зазнав Бахмутському напрямку.


Інна Погрібна, Апостроф





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