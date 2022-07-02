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2022-07-02
Рашисты гибнут сотнями каждый день: потери врага в Украине снова возросли
В Україні триває 129-та доба повномасштабної війни з російськими окупантами. У нашій країні загинуло вже 35870 загарбників (минулої доби - 120) і знищено безліч ворожої техніки.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 02.07 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 35870 (+120) осіб,
- танків ? 1582 (+5) од.
- бойових броньованих машин ? 3737 (+1) од.,
- артилерійських систем – 800 (+4) од.,
- РСЗВ - 246 (+0) од.
- засобів ППО - 105 (+1) од.,
- літаків - 217 (+0) од.,
- вертольотів – 186 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 653 (+8),
- крилатих ракет - 143 (+0),
- кораблів/катерів - 15 (+1) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2614 (+4) од.,
- спеціальної техніки – 61 (+0).
Найбільші втрати противник зазнав Бахмутському напрямку.
Інна Погрібна, Апостроф