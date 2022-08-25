Ми країну зараз зшиваємо, нам важливо бути об’єднаними, - Олександр Ткаченко

Міністр культури України Олександр Ткаченко розповів, що одним із найважливіших викликів сьогодні є справа об’єднання українців та розуміння важливості власної ідентичності.

Про це він розповів під час першого дня Всеукраїнського форуму лідерів громадської думки .

«Ми країну зараз зшиваємо, нам важливо бути об’єднаними. І в цьому сенсі всі дискусії, які, наприклад, у нас відбуваються в експертній раді щодо подолання наслідків русифікації, мене дуже тішать, тому що, незважаючи на складні виклики, вони відбуваються в абсолютно коректній атмосфері», - зазначає Олександр Ткаченко.

Зокрема, каже він, усі люди мають різні точки зору і дотримуються їх, але вони намагаються шукати компроміс, розмова йде без критики. Так, підкреслює експерт, вибудовується ґрунт для об’єднання. На його думку, під час війни це один із найважливіших викликів сьогодні, адже нас так чи інакше будуть намагатися роз’єднувати, вказувати на наші відмінності, провокувати тими чи іншими питаннями.

А відтак, пояснює експерт, майбутні ймовірні дискусії також повинні відбуватися у цивілізований спосіб, аби ми могли знайти ті точки в культурі та нашій історичній спадщині, які нас об’єднують.

«І слава богу, що під час війни розуміння того, що означає наша спадщина, наша ідентичність, проти якої воює путін, піднялася на зовсім небачений рівень. Цей момент неможливо упустити. Ще раз – об’єднуймося, бо ми того варті», - заявляє Олександр Ткаченко.