FATF ограничит роль и влияние в ней россии из-за войны в Украине: Госфинмониторинг сообщил детали

Госфинмониторинг

В период с 13 по 17 июня представители Госфинмониторинга приняли участие в очередном Пленарном заседании FATF, которое проходило в «гибридном» формате в Берлине.

Об этом сообщается на официальном сайте Госфинмониторинга.

В ходе Пленарного заседания рассмотрели ряд вопросов, касающихся глобальных мер, предпринимаемых FATF и его членами в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В частности обсудили и статус членства РФ в FATF и ее санкционирования со стороны FATF.

По результатам рассмотрения вопроса о членстве РФ принято соответствующее заявление, размещенное на официальном веб-сайте FATF.

Согласно заявлению, FATF в очередной раз выражает глубокое сочувствие народу Украины и продолжает выражать сожаление по поводу огромных человеческих жертв и неоправданных разрушений, вызванных вторжением РоSSии. Действия РФ противоречат основным принципам FATF, направленным на содействие безопасности и целостности мировой финансовой системы. Они также являются грубым нарушением обязательств, на основе которых члены FATF согласились внедрять и поддерживать стандарты FATF.

Война, руины, Славянск

Из-за вторжения РФ члены FATF согласились существенно ограничить ее роль и влияние в этом органе. Члены FATF решили, что РоSSия больше не будет занимать никакой руководящей должности в FATF, а ее участие в принятии решений по установлению стандартов, оценок FATF и других важных вопросов будет существенно ограничено. РФ также больше не будет предоставлять оценщиков, рецензентов или других экспертов для процессов экспертной оценки FATF.

Учитывая то, что в соответствии с Мандатом FATF все решения принимаются консенсусом (а не большинством голосов членов), вопрос включения РФ в санкционного списка FATF продолжает обсуждаться между странами-членами и наблюдателями и будет рассмотрен в рамках следующих мероприятий FATF.

По результатам заседания Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский отметил: "Принятые FATF решения являются последовательной позицией по ограничению влияния РоSSии на управленческие процессы функционирования и развития глобальной сети противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. Мы четко донесли до участников пленума аргументы Украины о необходимости дальнейшего санкционирования страны-агрессора и договорились о будущих шагах в этом направлении».

Участие Госфинмониторинга в мероприятиях под эгидой FATF, является особенно актуальным в период войны РФ против Украины, поскольку дает возможность привлекать международное сообщество к привлечению к ответственности РФ за преступления, совершаемые ею против украинского народа.

Госфинмониторинг продолжает работать с международными партнерами с целью дальнейшей изоляции РФ в сфере финансового мониторинга и ее санкционирования.


Тарас Галушко, politeka.net





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