СБУ знешкодила підпільні осередки «Комуністичної партії СРСР», підконтрольні ФСБ

Одному з організаторів повідомили про підозру за двома статтями, інформує ZN.ua.

СБУ знешкодила підпільні осередки «Комуністичної партії СРСР», підконтрольні ФСБ
© СБУ

Служба безпеки знешкодила в Україні підпільні осередки «Комуністичної партії Радянського Союзу». Зокрема, «більшовиків», підконтрольних ФСБ РФ, знешкодили в Києві та ще шістьох областях, повідомили в СБУ.

«Після повномасштабного вторгнення організатори об’єднання намагались створити в нашій державі розгалужену мережу власних «обкомів». Їхні «активісти» мали закликати до масової підтримки російських окупантів та облаштовувати «комендатури» для збору розвідданих та підготовки ворожих диверсій», – зазначили в СБУ.

Зловмисники агітували приєднуватись до осередків «компартії» місцевих жителі. Зокрема, закликали доєднуватись чинних військових, які починали свою службу ще за часів СРСР.

«Встановлено, що прокремлівську організацію очолює Юрій Щіпков – керівник «центрального комітету більшовиків», який перебуває у Москві. Саме за його вказівкою було створено підпільні «філії» об’єднання у Києві, а також Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій та Чернігівській областях», – пояснили в українській спецслужбі.

До функціонування «філій» ворог залучив 45 осіб. Вони у власних помешканнях проводили конспіративні зустрічі та планували підривні заходи.

«Вказівки на проведення злочинних дій отримували безпосередньо від очільника московського «ЦК» через спеціально створений анонімний Telegram-канал. Завдяки оперативному втручанню СБУ жоден із ворожих планів щодо підривної діяльності не був втілений у життя», – повідомили в СБУ.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили:

  • російські паспорти;
  • незареєстровану зброю та боєприпаси;
  • мобільні телефони із доказами листування з російським «куратором»;
  • прокремлівські агітаційні матеріали.

Одному з організаторів об’єднання повідомлено про підозру за ст. 109 (розповсюдження матеріалів із публічними закликами до насильницького захоплення державної влади) та ст. 436 (публічні заклики до розв’язання воєнного конфлікту) Кримінального кодексу України.





Интересные новости
Російська армія провалила штурм Вугледара на фоні досягнень вагнерівців – британська розвідкаРосійська армія провалила штурм Вугледара на фоні досягнень вагнерівців – британська розвідка
Індія вкладе $2,5 мільярди у спільну з Росією розробку гіперзвукової ракетиІндія вкладе $2,5 мільярди у спільну з Росією розробку гіперзвукової ракети
Пентагон попереджає українців про важкі бої навесні та вліткуПентагон попереджає українців про важкі бої навесні та влітку
Посли G7 закликають українську владу оперативно призначити членів ВККСПосли G7 закликають українську владу оперативно призначити членів ВККС
Ще дві країни долучилися до групи по створенню трибуналу для РосіїЩе дві країни долучилися до групи по створенню трибуналу для Росії
Блок рекламы


Похожие новости
WSJ: В Демократичній партії прокоментували, чому ДеСантіс критикує допомогу УкраїніWSJ: В Демократичній партії прокоментували, чому ДеСантіс критикує допомогу Україні
У Республіканській партії немає місця для апологетів Путіна – ПенсУ Республіканській партії немає місця для апологетів Путіна – Пенс
Проросійські партії організували мітинг у Молдові: протестувальники хотіли прорватися до урядуПроросійські партії організували мітинг у Молдові: протестувальники хотіли прорватися до уряду
Суд заборонив діяльність «Партії регіонів»Суд заборонив діяльність «Партії регіонів»
"Сподіваюся, після цього остаточно дійде до всіх": у нардепа Тищенка забрали посаду і готують до виключення з партії"Сподіваюся, після цього остаточно дійде до всіх": у нардепа Тищенка забрали посаду і готують до виключення з партії
Готувались зустрічати “визволителів”: у Дніпрі викрили підпільну діяльність партії ШаріяГотувались зустрічати “визволителів”: у Дніпрі викрили підпільну діяльність партії Шарія
ВАКС заарештував народного депутата від Радикальної партії часів ПорошенкаВАКС заарештував народного депутата від Радикальної партії часів Порошенка
Скільки іранських дронів залишилося у росії: "З другої партії витрачено..."Скільки іранських дронів залишилося у росії: "З другої партії витрачено..."
Політконсультант Республіканської партії передавав російські гроші на виборчу кампанію Трампа — WPПолітконсультант Республіканської партії передавав російські гроші на виборчу кампанію Трампа — WP
СБУ знешкодила диверсантів, які готували вбивства командирів ССОСБУ знешкодила диверсантів, які готували вбивства командирів ССО
Последние новости
Подгружаем последние новости