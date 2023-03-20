СБУ знешкодила підпільні осередки «Комуністичної партії СРСР», підконтрольні ФСБ
Одному з організаторів повідомили про підозру за двома статтями, інформує
Служба безпеки знешкодила в Україні підпільні осередки «Комуністичної партії Радянського Союзу». Зокрема, «більшовиків», підконтрольних ФСБ РФ, знешкодили в Києві та ще шістьох областях,
«Після повномасштабного вторгнення організатори об’єднання намагались створити в нашій державі розгалужену мережу власних «обкомів». Їхні «активісти» мали закликати до масової підтримки російських окупантів та облаштовувати «комендатури» для збору розвідданих та підготовки ворожих диверсій», – зазначили в СБУ.
Зловмисники агітували приєднуватись до осередків «компартії» місцевих жителі. Зокрема, закликали доєднуватись чинних військових, які починали свою службу ще за часів СРСР.
«Встановлено, що прокремлівську організацію очолює Юрій Щіпков – керівник «центрального комітету більшовиків», який перебуває у Москві. Саме за його вказівкою було створено підпільні «філії» об’єднання у Києві, а також Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій та Чернігівській областях», – пояснили в українській спецслужбі.
До функціонування «філій» ворог залучив 45 осіб. Вони у власних помешканнях проводили конспіративні зустрічі та планували підривні заходи.
«Вказівки на проведення злочинних дій отримували безпосередньо від очільника московського «ЦК» через спеціально створений анонімний Telegram-канал. Завдяки оперативному втручанню СБУ жоден із ворожих планів щодо підривної діяльності не був втілений у життя», – повідомили в СБУ.
Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили:
- російські паспорти;
- незареєстровану зброю та боєприпаси;
- мобільні телефони із доказами листування з російським «куратором»;
- прокремлівські агітаційні матеріали.
Одному з організаторів об’єднання повідомлено про підозру за ст. 109 (розповсюдження матеріалів із публічними закликами до насильницького захоплення державної влади) та ст. 436 (публічні заклики до розв’язання воєнного конфлікту) Кримінального кодексу України.