СБУ знешкодила підпільні осередки «Комуністичної партії СРСР», підконтрольні ФСБ

Служба безпеки знешкодила в Україні підпільні осередки «Комуністичної партії Радянського Союзу». Зокрема, «більшовиків», підконтрольних ФСБ РФ , знешкодили в Києві та ще шістьох областях, повідомили в СБУ .

«Після повномасштабного вторгнення організатори об’єднання намагались створити в нашій державі розгалужену мережу власних «обкомів». Їхні «активісти» мали закликати до масової підтримки російських окупантів та облаштовувати «комендатури» для збору розвідданих та підготовки ворожих диверсій», – зазначили в СБУ .

Зловмисники агітували приєднуватись до осередків «компартії» місцевих жителі. Зокрема, закликали доєднуватись чинних військових, які починали свою службу ще за часів СРСР.

«Встановлено, що прокремлівську організацію очолює Юрій Щіпков – керівник «центрального комітету більшовиків», який перебуває у Москві. Саме за його вказівкою було створено підпільні «філії» об’єднання у Києві, а також Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій та Чернігівській областях», – пояснили в українській спецслужбі.

До функціонування «філій» ворог залучив 45 осіб. Вони у власних помешканнях проводили конспіративні зустрічі та планували підривні заходи.

«Вказівки на проведення злочинних дій отримували безпосередньо від очільника московського «ЦК» через спеціально створений анонімний Telegram-канал. Завдяки оперативному втручанню СБУ жоден із ворожих планів щодо підривної діяльності не був втілений у життя», – повідомили в СБУ .

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили:

російські паспорти;

незареєстровану зброю та боєприпаси;

мобільні телефони із доказами листування з російським «куратором»;

прокремлівські агітаційні матеріали.

Одному з організаторів об’єднання повідомлено про підозру за ст. 109 (розповсюдження матеріалів із публічними закликами до насильницького захоплення державної влади) та ст. 436 (публічні заклики до розв’язання воєнного конфлікту) Кримінального кодексу України.