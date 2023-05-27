Президент Сербії Александр Вучич пішов з посади голови "Сербської прогресивної партії"

Наступником став міністр оборони Сербії Мілош Вучевич.

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що йде з посади голови "Сербської прогресивної партії". Його наступником буде міністр оборони країни Мілош Вучевич, повідомляють сербські ЗМІ, інформує ZN.ua.

Президент Сербії Александр Вучич пішов з посади голови
© novayagazeta-ug.ru

Новий президент "Сербської прогресивної партії" Мілош Вучевич каже, що політика СНС не зміниться і що вона й надалі буде двигуном розвитку Сербії. Вучевич подякував колишньому президенту партії Александру Вучичу за, як він сказав, 11 років чудового керівництва партією та боротьбу за Сербію та СНС як двигун розвитку Сербії.

"Для нас це не розрив, а унікальна історія, відкриття нової сторінки в нашій книзі. Наша політика не зміниться, ми залишаємося партією, яка є двигуном розвитку нашої Батьківщини, а також партією яка плекає і зберігає традиційні цінності сербського народу, всіх громадян Сербії, яка політично виступатиме за збереження Косово і Метохії в складі Сербії, яка дбатиме про інтереси сербської громади, де б вони не жили, перш за все на території колишньої Югославії, і партія, яка буде найнадійнішим партнером для президента Вучича", - сказав Вучевич.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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