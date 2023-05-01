Заборона УПЦ МП на Вінничині: скандальний депутат з партії Гройсмана не підтримав важливе голосування

Вінницька облрада на засіданні сесії 28 квітня вирішила розірвати договори оренди з храмами УПЦ (МП). За відповідне рішення проголосували 58 депутатів з 60, один не голосував, один - утримався. Єдиним, хто утримався від прийняття рішення став Ігор Хміль, обраний депутатом від політичної партії "Українська стратегія Гройсмана"

Про це повідомляється на сайті Вінницької облради, інформує Апостроф .

Ігор Хміль є членом постійної комісії обласної Ради з питань стратегічного розвитку, інвестицій та місцевого самоврядування.

Як зазначає видання "Політарена", у вересні 2022 Ігор Хміль потрапив до уваги ЗМІ у зв'язку з затриманням при перетину кордону. Журналісти зазначають, що на пункті пропуску Могилів-Подільський, під час огляду автомобіля людини, що схожа на депутата облради Ігоря Хміля (фракція "Українська стратегія Гройсмана") правоохоронці знайшли набої та речовину зеленого кольору (ймовірно, канабіс).

Ігор Хміль балотувався до Вінницької обласної ради, як очільник благодійного фонду "Добродар", одним з напрямків діяльності якого називалося "храмове будівництво". Як повідомляє сайт фонду, свого часу депутат облради виступав інвестором будівництва храмів УПЦ МП, організовував паломництво вірян до святих місць, був на прийомі в Онуфрія, а також нагороджений орденом Святителя Миколая Чудотворця.

Партії та фракція Володимира Гройсмана поки ніяк не відреагували на таке голосування свого депутата.

Раніше повідомлялося про те, що депутат Вінницької обласної ради від партії "Батьківщина" Геннадій Мазур, якого журналісти викрили на плагіаті у дисертаційній роботі, нагороджений п?ятьма орденами УПЦ МП. Проте 28 квітня своїм голосуванням він підтримав рішення облради щодо УПЦ МП.