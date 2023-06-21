РФ розглядає контроль над Кримом як топпріоритет - Британська розвідка

На півдні України тривають запеклі бої.

Управління розвідки міністерства оборони Британії повідомляє , що на півдні України тривають запеклі бої. Однак протягом останніх тижнів Росія продовжувала докладати значних зусиль для будівництва оборонних рубежів у глибині тилу, особливо на підступах до окупованого Криму. Сюди входить велика зона оборони протяжністю 9 км на 3,5 км на північ від міста Армянськ, на вузькому сухопутному мосту, що з’єднує Крим із Херсонською областю, інформує ZN.ua .

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На думку аналітиків британської розвідки, ці продумані засоби захисту підкреслюють оцінку російського командування, що українські сили здатні безпосередньо атакувати Крим. Росія продовжує розглядати збереження контролю над півостровом як головний політичний пріоритет.