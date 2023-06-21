РФ розглядає контроль над Кримом як топпріоритет - Британська розвідка

На півдні України тривають запеклі бої.

Управління розвідки міністерства оборони Британії повідомляє, що на півдні України тривають запеклі бої. Однак протягом останніх тижнів Росія продовжувала докладати значних зусиль для будівництва оборонних рубежів у глибині тилу, особливо на підступах до окупованого Криму. Сюди входить велика зона оборони протяжністю 9 км на 3,5 км на північ від міста Армянськ, на вузькому сухопутному мосту, що з’єднує Крим із Херсонською областю, інформує ZN.ua.

РФ розглядає контроль над Кримом як топпріоритет - Британська розвідка
© Правозахисна організація Крим_ SOS/facebook

На думку аналітиків британської розвідки, ці продумані засоби захисту підкреслюють оцінку російського командування, що українські сили здатні безпосередньо атакувати Крим. Росія продовжує розглядати збереження контролю над півостровом як головний політичний пріоритет.

Russian Defensive Positions North of Armyansk pic.twitter.com/ByPp2oHJgG

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) June 21, 2023


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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