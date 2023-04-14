Призупинення членства у FATF, блокування активів, позбавлення прав: Держфінмоніторинг відзвітував про результати боротьби з РФ

Мова йде про роботу з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Призупинення членства РФ у Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF), виключення та обмеження прав в інших організаціях та блокування активів. Держфінмоніторинг відзвітував про результати своєї роботи з початку повномасштабного вторгнення РФ , інформує ZN.ua .

«Членство РФ у FATF призупинено. Дії РФ визнані такими, що суперечать принципам FATF та є грубим порушенням Стандартів FATF. Реалізуються подальші заходи», – повідомили в Держфінмоніторингу.

Там також відзвітували, що Росію виключено з Комітету експертів Ради Європи із взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму. Крім того, російський Підрозділ фінансової розвідки обмежено у правах членства у так званій Еґмонтській групі (Egmont group). Зокрема, в цьому контексті Росія позбавлена права займати керівні, консультативні та представницькі посади, а також не може проводити засідання та брати участь у проєктах.

Ще одним пунктом у звіті Держфінмоніторингу вказано позбавлення РФ статусу спостерігача в Азійсько-Тихоокеанській групі по боротьби з відмивання коштів. Крім того, станом на 415 день повномасштабного вторгнення до України Росія позбавлена низки прав згідно з Конвенцією 2005 року про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, і про фінансування тероризму (CETS 198). Тепер РФ не може голосувати з окремих питань, виконувати функції доповідача, координатора, керівника делегації тощо.

Також завдяки роботі Держфінмоніторингу до правоохоронних та розвідувальних органів передано дані про підозрілі фінансові операції на суму 79,2 млрд грн. Ще заблоковано фінансових операцій на 9,45 млрд грн.

Загалом, за 415 днів повномасштабної війни: