Призупинення членства у FATF, блокування активів, позбавлення прав: Держфінмоніторинг відзвітував про результати боротьби з РФ
Мова йде про роботу з початку повномасштабного вторгнення РФ.
Призупинення членства РФ у Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF), виключення та обмеження прав в інших організаціях та блокування активів. Держфінмоніторинг
«Членство РФ у FATF призупинено. Дії РФ визнані такими, що суперечать принципам FATF та є грубим порушенням Стандартів FATF. Реалізуються подальші заходи», – повідомили в Держфінмоніторингу.
Там також відзвітували, що Росію виключено з Комітету експертів Ради Європи із взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму. Крім того, російський Підрозділ фінансової розвідки обмежено у правах членства у так званій Еґмонтській групі (Egmont group). Зокрема, в цьому контексті Росія позбавлена права займати керівні, консультативні та представницькі посади, а також не може проводити засідання та брати участь у проєктах.
Ще одним пунктом у звіті Держфінмоніторингу вказано позбавлення РФ статусу спостерігача в Азійсько-Тихоокеанській групі по боротьби з відмивання коштів. Крім того, станом на 415 день повномасштабного вторгнення до України Росія позбавлена низки прав згідно з Конвенцією 2005 року про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, і про фінансування тероризму (CETS 198). Тепер РФ не може голосувати з окремих питань, виконувати функції доповідача, координатора, керівника делегації тощо.
Також завдяки роботі Держфінмоніторингу до правоохоронних та розвідувальних органів передано дані про підозрілі фінансові операції на суму 79,2 млрд грн. Ще заблоковано фінансових операцій на 9,45 млрд грн.
Загалом, за 415 днів повномасштабної війни:
- оброблено 82 472 повідомлення про фінансові операції;
- проаналізовано 37 136 повідомлень про переказ коштів за кордон;
- розслідується 316 кейсів щодо підозр у держзраді;
- передано до правоохоронних органів інформацію щодо 448 колаборантів та зрадників;
- заблоковано 2061 рахунок колаборантів та інших осіб;
- направлено до 147 іноземних фінрозвідок 1456 запитів щодо спільних фінансових розслідувань.