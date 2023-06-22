Зеленський: Путін – другий король антисемітизму після Гітлера
Глава держави прокоментував вислови кремлівського диктатора.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський президент Владімір Путін "другий король антисемітизму після Гітлера". Про це він
Журналіст видання запитав у президента України про його реакцію на слова Путіна на Петербурзькому економічному форумі.
Як зазначається у матеріалі, Зеленський втратив багатьох своїх родичів під час Голокосту, включно з дідом, і було очевидно, що питання застало його зненацька.
У відповідь глава держави глибоко зітхнув, опустив голову і через кілька секунд сказав, що не зовсім упевнений, як відповісти на запитання.
"Таке враження, що він не до кінця розуміє свої слова. Вибачте, але ж він ніби другий король антисемітизму після Гітлера. Це говорить президент. Цивілізований світ не може так висловлюватися", – наголосив український лідер.
Президент також вдячний світовій спільноті за підтримку після слів Путіна.
"Для мене було важливо почути реакцію світу, і я вдячний за підтримку", – додав він.