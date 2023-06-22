Зеленський: Путін – другий король антисемітизму після Гітлера

Глава держави прокоментував вислови кремлівського диктатора.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський президент Владімір Путін "другий король антисемітизму після Гітлера". Про це він розповів у інтерв’ю для BBC, інформує ZN.ua .

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Журналіст видання запитав у президента України про його реакцію на слова Путіна на Петербурзькому економічному форумі.

Як зазначається у матеріалі, Зеленський втратив багатьох своїх родичів під час Голокосту, включно з дідом, і було очевидно, що питання застало його зненацька.

У відповідь глава держави глибоко зітхнув, опустив голову і через кілька секунд сказав, що не зовсім упевнений, як відповісти на запитання.

"Таке враження, що він не до кінця розуміє свої слова. Вибачте, але ж він ніби другий король антисемітизму після Гітлера. Це говорить президент. Цивілізований світ не може так висловлюватися", – наголосив український лідер.

Президент також вдячний світовій спільноті за підтримку після слів Путіна.

"Для мене було важливо почути реакцію світу, і я вдячний за підтримку", – додав він.