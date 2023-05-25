Росія шантажує країни FATF, щоб не потрапити в "чорний список" групи – Марченко

Глава Мінфіну зазначив, що це ще один приклад грубого порушення зобов'язань з боку РФ.

Представники РФ намагаються шантажувати членів Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF), у тому числі Індію , перед пленарним засідання, яке має пройти 19-23 червня в Парижі, щоб не потрапити в "чорний список" органу. Міністерство фінансів України висловило занепокоєння через відповідні повідомлення на сайті , інформує ZN.ua .

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За даними Мінфіну, Росія вдається до політичного тиску на своїх комерційних партнерів у складі групи. Держава-агресор, зокрема, вимагає виступити проти будь-яких заявок України та рішень FATF про включення РФ у "чорний" чи "сірий" списки.

"Росія вдається до залякування партнерів, і це викликає занепокоєння, але в той же час не є несподіванкою. Зіткнувшись з переконливими доказами недотримання стандартів FATF, Росія вдалася до шантажу та політичного тиску. Це ще один приклад грубого порушення Росією зобов'язань щодо міжнародного співробітництва та взаємної поваги, за якими члени FATF впроваджують та підтримують стандарти групи", – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

У пресслужбі пояснили, що потрапляння ворожої країни в "чорний список" Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей допоможе підвищити загальний рівень дотримання вимог і покращити забезпечення належної сумлінності (due diligence). Так організація зможе ефективніше протидіяти ризикам, які створює РФ для глобальної фінансової безпеки, у тому числі відмиванню грошей і фінансуванню тероризму.

Мінфін нагадав, що Росія перешкоджає міжнародному співробітництву для запобігання відмиванню коштів і боротьби з фінансовими злочинами, співпрацює з Іраном та Північною Кореєю, які перебувають під санкціями ООН і в чорному списку FATF, підтримує терористичні організації та вдається до ядерного тероризму.

Як розповіли в Міністерстві фінансів України, після призупинення членства РФ у групі, створювані агресором ризики лише посилилися. Йдеться, у тому числі, про нарощування злочинної кібер-діяльності, військової та фінансової співпраці з підсанкційними державами, розгортання терористичних організацій в Україні та Африці, обхід санкцій і дії, що створюють загрозу ядерної катастрофи.

"Ми віримо в єдність міжнародного співтовариства і переконані, що країни-члени FATF зроблять все можливе, щоб захистити себе і світову фінансову систему від зловмисного впливу Росії та ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму, незалежно від того, які брудні тактики Росія намагається використовувати", – наголосив Марченко.