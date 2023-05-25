Росія шантажує країни FATF, щоб не потрапити в "чорний список" групи – Марченко

Глава Мінфіну зазначив, що це ще один приклад грубого порушення зобов'язань з боку РФ.

Представники РФ намагаються шантажувати членів Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF), у тому числі Індію, перед пленарним засідання, яке має пройти 19-23 червня в Парижі, щоб не потрапити в "чорний список" органу. Міністерство фінансів України висловило занепокоєння через відповідні повідомлення на сайті, інформує ZN.ua.

Росія шантажує країни FATF, щоб не потрапити в
© Радио Свобода

За даними Мінфіну, Росія вдається до політичного тиску на своїх комерційних партнерів у складі групи. Держава-агресор, зокрема, вимагає виступити проти будь-яких заявок України та рішень FATF про включення РФ у "чорний" чи "сірий" списки.

"Росія вдається до залякування партнерів, і це викликає занепокоєння, але в той же час не є несподіванкою. Зіткнувшись з переконливими доказами недотримання стандартів FATF, Росія вдалася до шантажу та політичного тиску. Це ще один приклад грубого порушення Росією зобов'язань щодо міжнародного співробітництва та взаємної поваги, за якими члени FATF впроваджують та підтримують стандарти групи", – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

У пресслужбі пояснили, що потрапляння ворожої країни в "чорний список" Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей допоможе підвищити загальний рівень дотримання вимог і покращити забезпечення належної сумлінності (due diligence). Так організація зможе ефективніше протидіяти ризикам, які створює РФ для глобальної фінансової безпеки, у тому числі відмиванню грошей і фінансуванню тероризму.

Мінфін нагадав, що Росія перешкоджає міжнародному співробітництву для запобігання відмиванню коштів і боротьби з фінансовими злочинами, співпрацює з Іраном та Північною Кореєю, які перебувають під санкціями ООН і в чорному списку FATF, підтримує терористичні організації та вдається до ядерного тероризму.

Як розповіли в Міністерстві фінансів України, після призупинення членства РФ у групі, створювані агресором ризики лише посилилися. Йдеться, у тому числі, про нарощування злочинної кібер-діяльності, військової та фінансової співпраці з підсанкційними державами, розгортання терористичних організацій в Україні та Африці, обхід санкцій і дії, що створюють загрозу ядерної катастрофи.

"Ми віримо в єдність міжнародного співтовариства і переконані, що країни-члени FATF зроблять все можливе, щоб захистити себе і світову фінансову систему від зловмисного впливу Росії та ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму, незалежно від того, які брудні тактики Росія намагається використовувати", – наголосив Марченко.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Зеленський на саміті G7: «Поява літаків F-16 в українському небі стане історичним моментом для безпеки Європи та світу»Зеленський на саміті G7: «Поява літаків F-16 в українському небі стане історичним моментом для безпеки Європи та світу»
Зеленський у Японії зустрівся із президентом Індонезії: обговорили зернову ініціативу та формулу мируЗеленський у Японії зустрівся із президентом Індонезії: обговорили зернову ініціативу та формулу миру
Маємо донести до всієї міжнародної спільноти, що в Україні вирішується доля світу – ДудаМаємо донести до всієї міжнародної спільноти, що в Україні вирішується доля світу – Дуда
Залужний привітав Міллі з днем Збройних Сил США: про що ще говорили генералиЗалужний привітав Міллі з днем Збройних Сил США: про що ще говорили генерали
Борис Джонсон стане батьком у восьмий разБорис Джонсон стане батьком у восьмий раз
Блок рекламы


Похожие новости
Вступ України до НАТО під час війни неможливий – СтолтенбергВступ України до НАТО під час війни неможливий – Столтенберг
Санду про арешт Путіна на території країни: "Молдова поважатиме рішення суду"Санду про арешт Путіна на території країни: "Молдова поважатиме рішення суду"
Донька ексміністра оборони України поставляла обладнання дилерам російського ВПКДонька ексміністра оборони України поставляла обладнання дилерам російського ВПК
Хибно вважати, що Росія ослаблена війною в Україні і не здатна на нові стратегічні сюрпризи – Міноборони ЛатвіїХибно вважати, що Росія ослаблена війною в Україні і не здатна на нові стратегічні сюрпризи – Міноборони Латвії
Росія використає події у Білгородській області для подання себе як жертви війни – британська розвідкаРосія використає події у Білгородській області для подання себе як жертви війни – британська розвідка
Наєв: Мобілізовані росіяни проходять підготовку на території Білорусі, яка триває до двох місяців,Наєв: Мобілізовані росіяни проходять підготовку на території Білорусі, яка триває до двох місяців,
У НАТО розглядають гарантії безпеки для України за "ізраїльською моделлю" – WSJУ НАТО розглядають гарантії безпеки для України за "ізраїльською моделлю" – WSJ
В ЄС попередили Сербію, що зв'язки з Росією шкодять вступу країни до блокуВ ЄС попередили Сербію, що зв'язки з Росією шкодять вступу країни до блоку
Група африканських лідерів їде до України з мирною місієюГрупа африканських лідерів їде до України з мирною місією
ПА НАТО одностайно визнала злочини рф проти України геноцидом, - українська делегаціяПА НАТО одностайно визнала злочини рф проти України геноцидом, - українська делегація
Последние новости
Подгружаем последние новости