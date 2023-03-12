NYT: Як угода з Іраном кидає виклик США та змінює дипломатію на Близькому Сході і яка тут роль Росії

Нарешті на Близькому Сході з'явилась свого роду мирна угода. Не між Ізраїлем і арабами, а між Саудівською Аравією та Іраном, які десятиліттями перегризати одне одному горлянки та були каменем спотикання. І за посередництва не США, а Китаю. Це одна з найбільш неочікуваних подій, які будь-хто міг собі уявити, зміна, яка сколихнула столиці по всьому світу. Альянси та суперництво, які керували дипломатією протягом поколінь, принаймні на даний момент, перевернуті, йдеться в матеріалі The New York Times про зміну геополітики в регіоні.