NYT: Як угода з Іраном кидає виклик США та змінює дипломатію на Близькому Сході і яка тут роль Росії

А також про зміцнення ролі Китаю в регіоні, який довгий час вважався територією інтересів США, інформує ZN.ua.

NYT: Як угода з Іраном кидає виклик США та змінює дипломатію на Близькому Сході і яка тут роль Росії
© Haaretz

Нарешті на Близькому Сході з'явилась свого роду мирна угода. Не між Ізраїлем і арабами, а між Саудівською Аравією та Іраном, які десятиліттями перегризати одне одному горлянки та були каменем спотикання. І за посередництва не США, а Китаю. Це одна з найбільш неочікуваних подій, які будь-хто міг собі уявити, зміна, яка сколихнула столиці по всьому світу. Альянси та суперництво, які керували дипломатією протягом поколінь, принаймні на даний момент, перевернуті, йдеться в матеріалі The New York Times про зміну геополітики в регіоні.


Оксана Коваль, ZN.ua





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