Треба посилити митний контроль, щоб унеможливити обхід санкцій проти Росії – віцеканцлер Німеччини Хабек

Слід відстежувати весь ланцюжок пересування товару

Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Хабек вважає за необхідне посилити митний контроль, щоб ніхто не міг обійти санкції проти Росії. Про це повідомляє німецький ресурс Tagesschau.

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Німецький політик вважає, що не можна миритися з тим, що санкції підривають за допомогою обману. Хабек посилається на позитивний досвід Данії. Там митниця дуже ретельно перевіряє торгові потоки та митні дані на наявність аномалій і за потреби запитує у компаній пояснення. Таку інспекцію дозволяє проводити і німецький закон про зовнішню торгівлю, інформує ZN.ua .

Найбільш поширеним способом обходу санкцій є торгівля через треті країни. У випадку з Росією це насамперед країни Євразійського економічного союзу – Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Вірменія.

Боротися з обходом санкцій Роберт Хабек пропонує за допомогою так званої декларації кінцевого користувача. Цей документ дозволить гарантувати, що підсанкційні товари, які експортуються до третіх країн, справді там і залишаться, а не виявляться зрештою в Росії. При цьому компанії, які перепродують підсанкційні товари до Росії, мають потрапляти до чорного списку.

Найбільш успішними ці дії, вважаєте Хабек, будуть у тому випадку, якщо країни Заходу їх здійснюватимуть спільно та узгоджено: «Наразі ми обговорюємо це у федеральному уряді та з нашими партнерами по ЄС».