Треба посилити митний контроль, щоб унеможливити обхід санкцій проти Росії – віцеканцлер Німеччини Хабек

Слід відстежувати весь ланцюжок пересування товару

Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Хабек вважає за необхідне посилити митний контроль, щоб ніхто не міг обійти санкції проти Росії. Про це повідомляє німецький ресурс Tagesschau.

Треба посилити митний контроль, щоб унеможливити обхід санкцій проти Росії – віцеканцлер Німеччини Хабек
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Німецький політик вважає, що не можна миритися з тим, що санкції підривають за допомогою обману. Хабек посилається на позитивний досвід Данії. Там митниця дуже ретельно перевіряє торгові потоки та митні дані на наявність аномалій і за потреби запитує у компаній пояснення. Таку інспекцію дозволяє проводити і німецький закон про зовнішню торгівлю, інформує ZN.ua.

Найбільш поширеним способом обходу санкцій є торгівля через треті країни. У випадку з Росією це насамперед країни Євразійського економічного союзу – Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Вірменія.

Боротися з обходом санкцій Роберт Хабек пропонує за допомогою так званої декларації кінцевого користувача. Цей документ дозволить гарантувати, що підсанкційні товари, які експортуються до третіх країн, справді там і залишаться, а не виявляться зрештою в Росії. При цьому компанії, які перепродують підсанкційні товари до Росії, мають потрапляти до чорного списку.

Найбільш успішними ці дії, вважаєте Хабек, будуть у тому випадку, якщо країни Заходу їх здійснюватимуть спільно та узгоджено: «Наразі ми обговорюємо це у федеральному уряді та з нашими партнерами по ЄС».


Іван Шевчук, ZN.ua





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