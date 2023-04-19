Окупанти в Сєверодонецьку виловлюють людей за дзвінки на підконтрольну Україні територію — РВА

Російські війська пропускають до Лисичанська й Попасної тільки за пропискою.

Російські війська пускають до тимчасово окупованих Лисичанська й Попасної тільки за пропискою, заявив глава Сєверодонецької РВА Роман Власенко в коментарі "Еспресо".

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"Знову є обмеження щодо пересування між населеними пунктами. Остання інформація - знову до Лисичанська, Попасної пускають тільки за пропискою, перевіряють документи, посилюють поліцейські заходи, є паспортний контроль. Якщо є сумніви в перевіряльників, документи відразу відправляють до військкомату", - наголосив Власенко, інформує ZN.ua .

Він також зазначив, що в Сєверодонецьку окупанти вимкнули інтернет і мобільний зв’язок.

"Є інформація, що окупанти виловлюють людей, які намагаються спілкуватися з Україною, і впливають на них", - додав глава РВА.