Окупанти в Сєверодонецьку виловлюють людей за дзвінки на підконтрольну Україні територію — РВА

Російські війська пропускають до Лисичанська й Попасної тільки за пропискою.

Російські війська пускають до тимчасово окупованих Лисичанська й Попасної тільки за пропискою, заявив глава Сєверодонецької РВА Роман Власенко в коментарі "Еспресо".

Окупанти в Сєверодонецьку виловлюють людей за дзвінки на підконтрольну Україні територію — РВА
© Минобороны РоSSии/t.me

"Знову є обмеження щодо пересування між населеними пунктами. Остання інформація - знову до Лисичанська, Попасної пускають тільки за пропискою, перевіряють документи, посилюють поліцейські заходи, є паспортний контроль. Якщо є сумніви в перевіряльників, документи відразу відправляють до військкомату", - наголосив Власенко, інформує ZN.ua.

Він також зазначив, що в Сєверодонецьку окупанти вимкнули інтернет і мобільний зв’язок.

"Є інформація, що окупанти виловлюють людей, які намагаються спілкуватися з Україною, і впливають на них", - додав глава РВА.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Rzeczpospolita: Патрушев і Гєрасімов могли саботувати наступ Росії, поки Путін проходив хіміотерапіюRzeczpospolita: Патрушев і Гєрасімов могли саботувати наступ Росії, поки Путін проходив хіміотерапію
Два зрадники з херсонського СІЗО постануть перед судомДва зрадники з херсонського СІЗО постануть перед судом
Україна не отримає Patriot "після Великодня": Ігнат, виявляється, пожартувавУкраїна не отримає Patriot "після Великодня": Ігнат, виявляється, пожартував
МЗС Франції: страчувати військовополоненого – це воєнний злочин. Фільмувати страту – ще одинМЗС Франції: страчувати військовополоненого – це воєнний злочин. Фільмувати страту – ще один
Росія наймає для охорони Запорізької атомної станції мисливців та оленярів з Якутії – ФедоровРосія наймає для охорони Запорізької атомної станції мисливців та оленярів з Якутії – Федоров
Блок рекламы


Похожие новости
Постачання озброєнь Україні від Південної Кореї означатиме залучення до конфлікту – ПєсковПостачання озброєнь Україні від Південної Кореї означатиме залучення до конфлікту – Пєсков
Виробник HIMARS не може збільшити постачання ракет Україні через дефіцит двигунів – WSJВиробник HIMARS не може збільшити постачання ракет Україні через дефіцит двигунів – WSJ
Росіянам хочуть заборонити володіти будь-яким майном в Україні – зареєстровано законопроектРосіянам хочуть заборонити володіти будь-яким майном в Україні – зареєстровано законопроект
Німеччина передала Україні другий ЗРК IRIS-T — SpiegelНімеччина передала Україні другий ЗРК IRIS-T — Spiegel
Дуда: хто сьогодні закликає припинити допомогу Україні – діє в інтересах РосіїДуда: хто сьогодні закликає припинити допомогу Україні – діє в інтересах Росії
Страта дітей, підрив полонених та вбивсто "500-их": вагнерівці-зеки розповіли, які злочинні накази Прігожина виконували в УкраїніСтрата дітей, підрив полонених та вбивсто "500-их": вагнерівці-зеки розповіли, які злочинні накази Прігожина виконували в Україні
У Німеччині зафіксували 337 повідомлень про воєнні злочини в УкраїніУ Німеччині зафіксували 337 повідомлень про воєнні злочини в Україні
Окупанти на Луганщині оголосили призов на військову службу 18-річних — ОВАОкупанти на Луганщині оголосили призов на військову службу 18-річних — ОВА
Словаччина передала Україні всі обіцяні винищувачіСловаччина передала Україні всі обіцяні винищувачі
Переворот у Судані: щонайменше 25 людей загинулиПереворот у Судані: щонайменше 25 людей загинули
Последние новости
Подгружаем последние новости