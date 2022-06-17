Борис Джонсон с тайным визитом снова в Киеве: Зеленский раскрыл подробности переговоров

Борис Джонсон, Зеленский

Президент Украины показал кадры со встречи с британским премьером и рассказал, о чем говорили на этот раз.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу прибыл в Украину с необъявленным визитом. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в телеграмм-канале. Также информацию о визите друга Украины опубликовал Андрей Ермак.

"Наши переговоры с Борисом Джонсоном сегодня, как всегда, были максимально искренними и предметными. Говорили о необходимости увеличения поставок тяжелого оружия и систем противовоздушной обороны, экономической помощи, санкционном давлении на агрессора, гарантиях безопасности для нашего государства. Готовимся к восстановлению Украины после нашей победы. Сомнений, что мы ее получим, у нас нет", - написал Владимир Зеленский.

Борис Джонсон, Зеленский

Отметим, что это уже второй визит британского премьера Бориса Джонсона в Украину с начала полномасштабной войны. Джонсон был в Киеве в апреле с таким же необъявленным визитом – тогда он стал первым лидером государства "Большой семерки", прибывшим в украинскую столицу с момента полномасштабного роSSийского вторжения.


Галина Струс, politeka.net





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