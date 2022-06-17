Борис Джонсон с тайным визитом снова в Киеве: Зеленский раскрыл подробности переговоров

Президент Украины показал кадры со встречи с британским премьером и рассказал, о чем говорили на этот раз.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу прибыл в Украину с необъявленным визитом. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в телеграмм-канале. Также информацию о визите друга Украины опубликовал Андрей Ермак.

"Наши переговоры с Борисом Джонсоном сегодня, как всегда, были максимально искренними и предметными. Говорили о необходимости увеличения поставок тяжелого оружия и систем противовоздушной обороны, экономической помощи, санкционном давлении на агрессора, гарантиях безопасности для нашего государства. Готовимся к восстановлению Украины после нашей победы. Сомнений, что мы ее получим, у нас нет", - написал Владимир Зеленский.