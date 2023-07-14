Джонсон закликав Захід не "втомлюватися" від України – CNN

Колишній британський прем’єр вкотре наголосив, що наша держава має перемогти.

Експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, після завершення саміту НАТО заявив, що Захід має продовжувати підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією. Про це він розповів у інтерв’ю CNN, інформує ZN.ua .

© https://www.president.gov.ua/

За словами колишнього очільника британського уряду, важливо, щоби США продовжували стабільно постачати зброю в Україну.

Джонсон підкреслив, що окрім власне армії РФ , найбільшим ворогом українців зараз є загроза "втоми від України".

"Але вони повинні перемогти, це абсолютно необхідно", – сказав він, додавши, що це життєво важливо для демократії і свободи у всьому світі.

Наразі, за словами Бориса Джонсона, "не має бути виправдань" із відкладанням вступу України в НАТО.

"Останніми запереченнями було те, що це виглядатиме провокативно для Владіміра Путіна. Але ми вже бачили, що стається, коли Україна не в НАТО – ми так спровокували найгіршу війну у Європі за останні 80 років", – наголосив він

Коментуючи питання, чи, на його думку, переобрання Дональда Трампа на посаду президента США є загрозою для України, ексглава британського уряду нагадав, що саме за адміністрації Трампа Україна отримала свої перші Javelin.

Водночас у виданні уточнили, що має значення контекст цих подій – на той час в Україні змінилася влада, а Трампа підозрювали у тому, що він тисне на Київ з метою отримати розслідування проти свого політичного суперника.

Нагадаємо, наступника Бориса Джонсона у британському парламенті будуть обирати на проміжних виборах 20 липня. Про це повідомила місцева рада, після того, як колишній прем'єр-міністр пішов у відставку через розслідування його поведінки. Консерватори обрали Стіва Таквелла своїм кандидатом на виборах.