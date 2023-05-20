Борис Джонсон стане батьком у восьмий раз

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який активно підтримує Україну, незабаром стане батьком у восьмий раз. Радісною новиною поділилася його дружина Керрі Саймондс на своїй сторінці в Instagram.

Борис Джонсон стане батьком у восьмий раз: дружина екс-британського прем'єра назвала дату пологів

За словами дружини екс-прем'єра, зараз вона перебуває на восьмому місяці вагітності і народить уже за кілька тижнів. 19 червня Борису Джонсону виповниться 58 років. До свого дня народження він уже стане батьком вісьмох дітей.

Керрі показала своїм підписникам фотографію на фоні заміського англійського пейзажу, на якій зображена зі спини з двома дітьми - Ромі та Вілфредом. Сина від Бориса Джонсона його теперішня дружина народила у квітні 2020 року, коли вони ще не були одружені, а в грудні 2021 року у пари народилася дочка.

Борис Джонсон стане батьком у восьмий раз: дружина екс-британського прем'єра назвала дату пологів

"Новий член команди прибуде всього за кілька тижнів. Я почуваюся виснаженою за останні 8 місяців, але ми вже не може дочекатися зустрічі з малюком. Уілф у захваті від того, що знову стане старшим братом, і постійно розмовляє про це. Не думаю, що Ромі має уявлення про те, що буде далі. Вона скоро зрозуміє", - написала дружина Бориса Джонсона.

Борис Джонсон у шлюбі вже втретє. Його першою дружиною була Аллегра Мостін-Овен. Вони одружилися у 1987 році, а 1993-го - розлучилися. Дітей у пари не було. Цього ж року Джонсон узяв за дружину юристку Марину Віллер, і в них народилося четверо дітей. Цей шлюб також розпався.

Ще відомо про позашлюбну доньку екс-прем'єра Британії, про яку він не говорить. У 2009 році Джонсон мав роман із консультантом з мистецтва Хелен Макінтайр, у якої 2010 року народилася донька Стефані. Сім'я Макінтайр провела ДНК-дослідження та достеменно з'ясувала, що законний чоловік Стефані не є біологічним батьком дівчинки. Усі знають, хто насправді батько дівчинки, але чи спілкується Джонсон зі своєю донькою, невідомо.

Новий шлюб Джонсон уклав у травні 2021 року з політичною активісткою Керрі Саймондс. Вона народила йому двох дітей, і незабаром народить третього.

Борис Джонсон стане батьком у восьмий раз: дружина екс-британського прем'єра назвала дату пологів

Нагадаємо, 58-річний Бред Пітт стане батьком всьоме. Наразі у актора роман з 29-річним фітнес-блогерером Інес де Рамон.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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