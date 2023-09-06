Мер Борисполя мобілізувався до лав ЗСУ

Хто виконуватиме обов?язки міського голови, поки не повідомляється

Міський голова Борисполя Володимир Борисенко пішов служити до Збройних сил України. Про це він повідомив у Facebook, інформує ZN.ua.

Мер Борисполя мобілізувався до лав ЗСУ
© мер Борисполя Володимир Борисенко/Facebook

«Найголовніше для нас сьогодні – здобути перемогу. Ця боротьба вимагає дій. Від кожного з нас. Почався мій шлях як військовослужбовця ЗСУ. Кожен має бути готовий стати на захист України», – йдеться в повідомленні.

Борисенко підкреслив, що на заміну кожному пораненому та загиблому військовому мають приходити нові люди, не важливо хто – депутати, водії чи механіки. Тим більше зараз, за ??словами Борисенка, «настав вирішальний та переломний момент війни».

Хто виконуватиме обов?язки міського голови, поки не повідомляється.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
У Європарламенті оприлюднили рекомендації щодо контролю використання 50 млрд євро на відновлення УкраїниУ Європарламенті оприлюднили рекомендації щодо контролю використання 50 млрд євро на відновлення України
У Пекіні глава британського МЗС закликав Китай допомогти зупинити ПутінаУ Пекіні глава британського МЗС закликав Китай допомогти зупинити Путіна
Канада хоче навчати українських суддів і аудиторів у межах антикорупційних проєктів – посолКанада хоче навчати українських суддів і аудиторів у межах антикорупційних проєктів – посол
Румунія засудила напад Росії на дунайський портРумунія засудила напад Росії на дунайський порт
Наєв: ЗСУ посилюють протиповітряну оборону на ЖитомирщиніНаєв: ЗСУ посилюють протиповітряну оборону на Житомирщині
Блок рекламы


Похожие новости
Мэр Борисполя призвал жителей уехать из города из-за приближения враговМэр Борисполя призвал жителей уехать из города из-за приближения врагов
Экс-глава «Борисполя» победил в конкурсе на главу Гостаможни
Депутата из Борисполя задержали на взятке $40 тысяч
"Европейская солидарность" сообщила о победе своего кандидата на выборах мэра Борисполя
Повторные выборы мэра Борисполя назначили на 27 декабря
От коронавируса умер мэр Борисполя Анатолий Федорчук
Секретарь горсовета Борисполя, которого Зеленский назвал "разбойником", баллотируется в мэры города
Вице-мэра Борисполя задержали по подозрению в вымогательстве квартир у застройщика
Мэр Борисполя “расписался в своей беспомощности” из-за невозможности обеспечить горожан масками (видео)
Секретаря горсовета Борисполя, которого Зеленский назвал "разбойником", будут судить за хулиганство
Последние новости
Подгружаем последние новости