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2023-09-06
Мер Борисполя мобілізувався до лав ЗСУ
Хто виконуватиме обов?язки міського голови, поки не повідомляється
Міський голова Борисполя Володимир Борисенко пішов служити до Збройних сил України. Про це він повідомив у
© мер Борисполя Володимир Борисенко/Facebook
«Найголовніше для нас сьогодні – здобути перемогу. Ця боротьба вимагає дій. Від кожного з нас. Почався мій шлях як військовослужбовця ЗСУ. Кожен має бути готовий стати на захист України», – йдеться в повідомленні.
Борисенко підкреслив, що на заміну кожному пораненому та загиблому військовому мають приходити нові люди, не важливо хто – депутати, водії чи механіки. Тим більше зараз, за ??словами Борисенка, «настав вирішальний та переломний момент війни».
Хто виконуватиме обов?язки міського голови, поки не повідомляється.
Оксана Лебедина, ZN.ua