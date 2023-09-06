Мер Борисполя мобілізувався до лав ЗСУ

Хто виконуватиме обов?язки міського голови, поки не повідомляється

Міський голова Борисполя Володимир Борисенко пішов служити до Збройних сил України. Про це він повідомив у Facebook , інформує ZN.ua .

© мер Борисполя Володимир Борисенко/Facebook

«Найголовніше для нас сьогодні – здобути перемогу. Ця боротьба вимагає дій. Від кожного з нас. Почався мій шлях як військовослужбовця ЗСУ. Кожен має бути готовий стати на захист України», – йдеться в повідомленні.

Борисенко підкреслив, що на заміну кожному пораненому та загиблому військовому мають приходити нові люди, не важливо хто – депутати, водії чи механіки. Тим більше зараз, за ??словами Борисенка, «настав вирішальний та переломний момент війни».

Хто виконуватиме обов?язки міського голови, поки не повідомляється.