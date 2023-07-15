Борис Джонсон порівняв цьогорічний саміт НАТО у Вільнюсі з самітом Альянсу у Бухаресті 2008 року

Він додав, що розчарування президента України Володимира Зеленського легко зрозуміти.

Експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон порівняв саміт Північноатлантичного альянсу, який пройшов нещодавно у Вільнюсі з самітом НАТО, який проходив у Бухаресті 15 років тому. Про це він розповів у інтерв’ю для Daily Mail, інформує ZN.ua .

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"Цього тижня лідери країн НАТО мали продемонструвати свою колективну повагу і вдячність за героїчний опір України в боротьбі, в якій жоден солдат НАТО не був поранений і не загинув, тому що ми в країнах НАТО знаємо – і постійно говоримо – що українці борються за всіх нас", – зазначив ексглава британського уряду.

За його словами, розчарування президента України Володимира Зеленського легко зрозуміти.

"Коли "погодяться союзники"? Коли умови "будуть виконані"? Згідно з Бухарестськими висновками, союзники домовилися про все це 15 років тому! Коли ми засвоїмо урок останніх 20 років поводження з Путіним? Саме наша невизначеність, наші коливання, наші намагання погнатись за двома зайцями й підштовхнули його до вторгнення", – наголосив він.

Саме тому, додав Джонсон, Альянс має якнайшвидше запропонувати чіткий графік вступу України в НАТО – і, додає, Велика Британія здійснює наполегливу непублічну роботу для досягнення цієї мети.