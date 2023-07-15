Борис Джонсон порівняв цьогорічний саміт НАТО у Вільнюсі з самітом Альянсу у Бухаресті 2008 року

Він додав, що розчарування президента України Володимира Зеленського легко зрозуміти.

Експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон порівняв саміт Північноатлантичного альянсу, який пройшов нещодавно у Вільнюсі з самітом НАТО, який проходив у Бухаресті 15 років тому. Про це він розповів у інтерв’ю для Daily Mail, інформує ZN.ua.

Борис Джонсон порівняв цьогорічний саміт НАТО у Вільнюсі з самітом Альянсу у Бухаресті 2008 року
© depositphotos / Ale_Mi

"Цього тижня лідери країн НАТО мали продемонструвати свою колективну повагу і вдячність за героїчний опір України в боротьбі, в якій жоден солдат НАТО не був поранений і не загинув, тому що ми в країнах НАТО знаємо – і постійно говоримо – що українці борються за всіх нас", – зазначив ексглава британського уряду.

За його словами, розчарування президента України Володимира Зеленського легко зрозуміти.

"Коли "погодяться союзники"? Коли умови "будуть виконані"? Згідно з Бухарестськими висновками, союзники домовилися про все це 15 років тому! Коли ми засвоїмо урок останніх 20 років поводження з Путіним? Саме наша невизначеність, наші коливання, наші намагання погнатись за двома зайцями й підштовхнули його до вторгнення", – наголосив він.

Саме тому, додав Джонсон, Альянс має якнайшвидше запропонувати чіткий графік вступу України в НАТО – і, додає, Велика Британія здійснює наполегливу непублічну роботу для досягнення цієї мети.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
США не приймали участі у поверненні командирів оборони «Азовсталі» додомуСША не приймали участі у поверненні командирів оборони «Азовсталі» додому
Ердоган та Байден домовилися про зустріч на саміті НАТОЕрдоган та Байден домовилися про зустріч на саміті НАТО
Одна річ говорити: а давайте всіх саджати довічно, інша виносити такий вирок – МасловОдна річ говорити: а давайте всіх саджати довічно, інша виносити такий вирок – Маслов
Молдова дякує українським військовим за мир на своїх теренах – СандуМолдова дякує українським військовим за мир на своїх теренах – Санду
Президент Чехії Павел поділився враженнями щодо першого дня саміту НАТОПрезидент Чехії Павел поділився враженнями щодо першого дня саміту НАТО
Блок рекламы


Похожие новости
Блінкен: Довгострокові зобов'язання НАТО щодо України — найкращий спосіб переконати Путіна, що він не переможеБлінкен: Довгострокові зобов'язання НАТО щодо України — найкращий спосіб переконати Путіна, що він не переможе
Запрошення України до НАТО багато в чому прив'язане до завершення війни — президент ЛитвиЗапрошення України до НАТО багато в чому прив'язане до завершення війни — президент Литви
Головний прокурор МКС закликав ПАР діяти в рамках міжнародного праваГоловний прокурор МКС закликав ПАР діяти в рамках міжнародного права
Туреччина може прискорити ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО — BloombergТуреччина може прискорити ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО — Bloomberg
До 2027 року витрати Німеччини на допомогу Україні сягнуть 17 мільярдів євро – ШольцДо 2027 року витрати Німеччини на допомогу Україні сягнуть 17 мільярдів євро – Шольц
У Сполучених Штатах вистачить ресурсів для підтримки України та захисту НАТО – ПентагонУ Сполучених Штатах вистачить ресурсів для підтримки України та захисту НАТО – Пентагон
«Я – ваш інструмент»: Тихановська та Байден на саміті НАТО«Я – ваш інструмент»: Тихановська та Байден на саміті НАТО
Президент ПАР: Путін буде присутній на саміті БРІКСПрезидент ПАР: Путін буде присутній на саміті БРІКС
Підозру отримала жінка, яка на посаді прокурора "ДНР" наполягає на найвищій мірі покарання в надуманих справах проти українцівПідозру отримала жінка, яка на посаді прокурора "ДНР" наполягає на найвищій мірі покарання в надуманих справах проти українців
Джонсон закликав Захід не "втомлюватися" від України – CNNДжонсон закликав Захід не "втомлюватися" від України – CNN
Последние новости
Подгружаем последние новости