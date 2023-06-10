Борис Джонсон склав депутатські повноваження

Це крок на випередження, адже цього тижня Комітет з розслідування його участі у вечірках під час карантину мав рекомендувати позбавити його мандата.

Борис Джонсон склав депутатські повноваження
© https://www.president.gov.ua/

Борис Джонсон подав у відставку з посади депутата, попередивши, що «суд-кенгуру» — так він назвав комітет, який розслідує його справу щодо partygate — має намір визнати його винним в організації вечірок, які порушували карантинні обмеження. Про це повідомляє Sky News, інформує ZN.ua.

Колишній прем'єр-міністр оголосив, що йде з посади у своєму виборчому окрузі Аксбрідж і Саут-Русліп напередодні звіту Комітету щодо того, чи ввів він парламент в оману.

У своїй заяві він звинуватив міжпартійну групу депутатів в упередженості та сказав, що «здивований і приголомшений» тим, що вона намагається «вигнати його з парламенту».

На початку цього тижня комітет надіслав Джонсону «листа-попередження» з тезами, які будуть оприлюднені в остаточному звіті.

Колишній прем'єр-міністр сказав, що комітет «досі не надав жодного доказу» того, що він «свідомо чи несвідомо» здійснив порушення.

Однак, за його словами, депутати, які проводили розслідування, мають намір позбавити його депутатських повноважень та оголосити проміжні вибори.

Натомість колишній прем’єр-міністр випередив цю перспективу, пішовши у відставку з власного бажання. Участі у проміжних виборах, за його словами, він не братиме.

«Я не брехав, і я вірю, що в глибині душі комітет це знає. Але вони свідомо вирішили ігнорувати правду, тому що від самого початку їхня мета полягала не в тому, щоб відкрити правду або щиро зрозуміти, що було в моїй голові, коли я виступав у Палаті громад. Їхньою метою від самого початку було визнати мене винним, незважаючи на факти. Це і є справжній «суд кенгуру», — заявив він.

Джонсон також попрощався із Ріші Сунаком, дорікнувши своєму наступникові за те, що він відмовився від багатьох обіцянок, які він дав під час роботи на Даунінг-стріт, і попереджаючи, що торі ризикують зазнати серйозної поразки на наступних виборах.

Він закликав чинного прем’єр-міністра змінити свою економічну політику та якомога швидше запровадити зниження податків.

Великий друг України Борис Джонсон подав у відставку з поста прем'єр-мінстра в липні минулого року.

Формальним приводом для голосування про недовіру посадовцю став скандал через порушення прем'єром урядових правил щодо запобігання поширенню пандемії COVID-19. У травні 2020 року під час жорсткого локдауну він узяв участь у вечірці на Даунінг-стріт, 10, організованій для членів кабінету та співробітників його адміністрації. Коли чутки про це просочилися в пресу, Джонсон заперечував сам факт проведення заходу, що журналісти й багато політиків розцінили як умисну брехню.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Українська журналістка опублікувала докази торгівлі паспортами Мальти для російських олігархівУкраїнська журналістка опублікувала докази торгівлі паспортами Мальти для російських олігархів
Ігнат розповів, як проходитимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16Ігнат розповів, як проходитимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16
Повномасштабне вторгнення в Україну є стратегічним провалом Путіна– посол СШАПовномасштабне вторгнення в Україну є стратегічним провалом Путіна– посол США
Неподалік військової частини у Польщі знайшли рештки повітряної кулі: шпигунська, чи метеорологічна?Неподалік військової частини у Польщі знайшли рештки повітряної кулі: шпигунська, чи метеорологічна?
Швеція, Туреччина та НАТО сядуть за стіл переговорів у середині червня – СтолтенбергШвеція, Туреччина та НАТО сядуть за стіл переговорів у середині червня – Столтенберг
Блок рекламы


Похожие новости
Борис Джонсон стане батьком у восьмий разБорис Джонсон стане батьком у восьмий раз
Повістки в Україні вручатимуть по-новому: військкоматам розширили повноваженняПовістки в Україні вручатимуть по-новому: військкоматам розширили повноваження
Рада достроково припинила повноваження народного депутата Михайла ЗабродськогоРада достроково припинила повноваження народного депутата Михайла Забродського
Трамп і Джонсон уже не в топі: політик із найсмішнішою зачіскою став героєм мемівТрамп і Джонсон уже не в топі: політик із найсмішнішою зачіскою став героєм мемів
Der Spiegel: Шольц слідом за Джонсоном розповів, чи йому погрожував ПутінDer Spiegel: Шольц слідом за Джонсоном розповів, чи йому погрожував Путін
Путін напав на Україну, бо мав докази, що Захід не дуже серйозно ставиться до її захисту — ДжонсонПутін напав на Україну, бо мав докази, що Захід не дуже серйозно ставиться до її захисту — Джонсон
Путін погрожував Джонсону ракетним ударом у розмові перед 24 лютогоПутін погрожував Джонсону ракетним ударом у розмові перед 24 лютого
Джонсон розгулює вулицями Лондона у шапці-подарунку від "Укрзалізниці": забавне відеоДжонсон розгулює вулицями Лондона у шапці-подарунку від "Укрзалізниці": забавне відео
Фокусуйте увагу на Україні, а не на Путіні – Джонсон у Давосі закликав дати Україні танкиФокусуйте увагу на Україні, а не на Путіні – Джонсон у Давосі закликав дати Україні танки
Борис Джонсон планує завітати до Володимира ЗеленськогоБорис Джонсон планує завітати до Володимира Зеленського
Последние новости
Подгружаем последние новости