Борис Джонсон склав депутатські повноваження

Це крок на випередження, адже цього тижня Комітет з розслідування його участі у вечірках під час карантину мав рекомендувати позбавити його мандата.

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Борис Джонсон подав у відставку з посади депутата, попередивши, що «суд-кенгуру» — так він назвав комітет, який розслідує його справу щодо partygate — має намір визнати його винним в організації вечірок, які порушували карантинні обмеження. Про це повідомляє Sky News, інформує ZN.ua .

Колишній прем'єр-міністр оголосив, що йде з посади у своєму виборчому окрузі Аксбрідж і Саут-Русліп напередодні звіту Комітету щодо того, чи ввів він парламент в оману.

У своїй заяві він звинуватив міжпартійну групу депутатів в упередженості та сказав, що «здивований і приголомшений» тим, що вона намагається «вигнати його з парламенту».

На початку цього тижня комітет надіслав Джонсону «листа-попередження» з тезами, які будуть оприлюднені в остаточному звіті.

Колишній прем'єр-міністр сказав, що комітет «досі не надав жодного доказу» того, що він «свідомо чи несвідомо» здійснив порушення.

Однак, за його словами, депутати, які проводили розслідування, мають намір позбавити його депутатських повноважень та оголосити проміжні вибори.

Натомість колишній прем’єр-міністр випередив цю перспективу, пішовши у відставку з власного бажання. Участі у проміжних виборах, за його словами, він не братиме.

«Я не брехав, і я вірю, що в глибині душі комітет це знає. Але вони свідомо вирішили ігнорувати правду, тому що від самого початку їхня мета полягала не в тому, щоб відкрити правду або щиро зрозуміти, що було в моїй голові, коли я виступав у Палаті громад. Їхньою метою від самого початку було визнати мене винним, незважаючи на факти. Це і є справжній «суд кенгуру», — заявив він.

Джонсон також попрощався із Ріші Сунаком, дорікнувши своєму наступникові за те, що він відмовився від багатьох обіцянок, які він дав під час роботи на Даунінг-стріт, і попереджаючи, що торі ризикують зазнати серйозної поразки на наступних виборах.

Він закликав чинного прем’єр-міністра змінити свою економічну політику та якомога швидше запровадити зниження податків.

Великий друг України Борис Джонсон подав у відставку з поста прем'єр-мінстра в липні минулого року.

Формальним приводом для голосування про недовіру посадовцю став скандал через порушення прем'єром урядових правил щодо запобігання поширенню пандемії COVID-19. У травні 2020 року під час жорсткого локдауну він узяв участь у вечірці на Даунінг-стріт, 10, організованій для членів кабінету та співробітників його адміністрації. Коли чутки про це просочилися в пресу, Джонсон заперечував сам факт проведення заходу, що журналісти й багато політиків розцінили як умисну брехню.