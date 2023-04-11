Повістки в Україні вручатимуть по-новому: військкоматам розширили повноваження

Військкомати в Україні отримали право розсилати повістки військовозобов'язаним, незалежно від їхнього місця перебування. Крім того, Кабмін зняв з військкоматів задачі по підготовці та веденню територіальної оборони. Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2023 р. №318.

Раніше територіальні центри комплектування (ТЦК) не могли мобілізувати людину, яка стоїть на обліку в іншому обласному центрі. Коли чоловікам вручали повістки в іншій області, не за місцем проживання, місцеві військкомати повідомляли іншим ТЦК та відправляли людей відвідати військкомат у своєму місті. А туди багато хто просто не доїжджав і не доходив.

Наразі процедуру спростили. Військкомати можуть надсилати та вручати повістки військовозобов'язаним, незалежно від місця їх перебування на військовому обліку.

Це означає, що ТЦК мають повноваження сповіщати про мобілізацію та призивати на військову службу:

осіб офіцерського складу;

осіб із числа резервістів у особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву);

осіб по призову під час мобілізації, на особливий період.

Це нововведення не поширюється на військовозобов'язаних та резервістів Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки. Також ТЦК більше не займатимуться підготовкою та веденням територіальної оборони.

Таким чином, переїзд до іншого міста більше не врятує громадян від військкомату. Якщо їм вручать повістку на вулиці, то відправлять одразу до місцевого військкомату.

Раніше повідомлялося, що у Мінцифри ухвалили остаточне рішення щодо відправки повісток через "Дію".