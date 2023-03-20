Новостей.COM ⇒
2023-03-20
Рада достроково припинила повноваження народного депутата Михайла Забродського
Його мають призначити заступником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, інформує
Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата з «Європейської Солідарності» Михайла Забродського, повідомив його колега по фракції Олексій Гончаренко. Таке рішення підтримали 307 народних депутатів.
«Генерал-лейтенант повертається на військову службу – його планують призначити заступником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного», – додай Гончаренко.
Кілька днів тому Забродський сам написав заяву про складання депутатського мандата.
Юлія Москаленко, ZN.ua