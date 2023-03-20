Рада достроково припинила повноваження народного депутата Михайла Забродського

Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата з «Європейської Солідарності» Михайла Забродського, повідомив його колега по фракції Олексій Гончаренко. Таке рішення підтримали 307 народних депутатів.

«Генерал-лейтенант повертається на військову службу – його планують призначити заступником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного», – додай Гончаренко.

Кілька днів тому Забродський сам написав заяву про складання депутатського мандата.