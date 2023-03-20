Рада достроково припинила повноваження народного депутата Михайла Забродського

Його мають призначити заступником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, інформує ZN.ua.

Рада достроково припинила повноваження народного депутата Михайла Забродського

Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата з «Європейської Солідарності» Михайла Забродського, повідомив його колега по фракції Олексій Гончаренко. Таке рішення підтримали 307 народних депутатів.

«Генерал-лейтенант повертається на військову службу – його планують призначити заступником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного», – додай Гончаренко.

Кілька днів тому Забродський сам написав заяву про складання депутатського мандата.







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