ЕС может дать Украине дорожну карту, но с условием – Макрон

Макрон не обсуждал с Зеленским условия для предоставления кандидатского статуса, информирует ZN.ua.

ЕС может дать Украине дорожну карту, но с условием – Макрон

Дорожная карта для Украины предусмотрена уже после возможного предоставления статуса кандидата на вступление в Европейский Союз, рассказал французский президент Эммануэль Макрон.

"Сразу дается статус кандидата, а потом уже дорожная карта для открытия того или иного раунда переговоров. Условия для открытия переговоров [выдвигаются] уже после. Мы сделали это специально, чтобы подготовить единогласное решение на Европейском Совете", — сказал Макрон журналистам в Киеве в четверг.

По словам Макрона, он не обсуждал с президентом Владимиром Зеленским условия для предоставления кандидатского статуса Украине.

"Мы не обсуждали условия. Это не моя роль. В Украине сейчас война, и сначала ей нужно ее выиграть, а потом уже говорить об условиях", — добавил Макрон.


Александр Хребет, ZN.ua





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