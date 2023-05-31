Макрон закликав Захід надати Україні "відчутні та надійні" гарантії безпеки

Лідер Франції наголосив, що саме Україна захищає Європу, протидіючи РФ.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що західні країни мають надати Україні "відчутні та надійні" гарантії безпеки, оскільки вона зараз протистоїть вторгненню Росії та захищає всю Європу з великою кількістю зброї від партнерів, пише Le Monde , інформує ZN.ua .

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Французький лідер наголосив під час форуму з безпеки Globsec у Братиславі, що затвердження гарантій безпеки для нашої держави на багатосторонній основі відповідає інтересам Заходу. За його словами, це питання буде предметом колективних обговорень протягом найближчих тижнів – від сьогодні до липневого саміту НАТО у Вільнюсі.

Раніше міністерка закордонних і європейських справ Франції Катрін Колонна сказала, що Париж готовий обговорити з Києвом угоди щодо гарантій безпеки, які допоможуть у майбутньому захиститися від військової агресії.