Макрон вважає, що Путіна не вдасться заарештувати

Президент Франції вважає, що в іншому випадку не буде з ким вести мирні переговори.

Владіміра Путіна, можливо, не вдасться відправити до Гааги для суду у військових злочинах, адже він єдина особа, з якою Захід повинен вести переговори про припинення війни в Україні. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон у широкій промові на конференції лідерів ЄС у Молдові, повідомляє The Guardian, інформує ZN.ua.

Макрон вважає, що Путіна не вдасться заарештувати
© kremlin.ru

«Якщо через кілька місяців у нас з’явиться вікно для переговорів, то доведеться робити вибір між судом і переговорами, і ми маємо вести переговори з тими лідерами, які є де-факто. Я вважаю, що переговори будуть пріоритетом», — наголосив Макрон.

Він також виклав плани щодо швидкого розширення ЄС; примирення між сходом і заходом Європи, а також чіткого шляху до членства України в НАТО.

За словами президента Франції, Росія втратила будь-яку легітимність, однак якщо майбутній український контрнаступ не досягне своїх військових цілей, потрібно буде «оцінити характер майбутньої європейської підтримки України». Водночас, він зазначив, що Україна захищає не лише свої кордони, а й європейські.

Макрон також заявив, що вторгнення Росії в Україну відродило НАТО – майже через чотири роки після того, як він назвав Альянс «мертвим мозком».


Микита Ткаченко, ZN.ua





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