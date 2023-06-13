Контрнаступ України розпочався — Макрон

Президент Франції обіцяє подальшу підтримку.

Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок заявив, що ретельно спланований український контрнаступ почався кілька днів тому, але не уточнив, на яких саме ділянках фронту в Україні, повідомляє CNN, інформує ZN.ua .

© kremlin.ru

Виступаючи на прес-конференції з лідерами Німеччини та Польщі в Парижі, Макрон також високо оцінив рівень тактичного чуття та організованості українських воєначальників.

Контрнаступ планувався протягом кількох місяців, додав він.

«З початку війни Франція інтенсифікувала поставки зброї, боєприпасів, а також бронетехніки та матеріально-технічної підтримки в Україну», — сказав Макрон, додавши що ця підтримка триватиме.

Як повідомлялось, упродовж доби, що минула, відбулося близько 25 боїв біля Бахмута, Авдіївки та Мар?їнки.

Міноборони офіційно повідомило, що упродовж минулого тижня українські захисники звільнили від російських загарбників сім населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях.