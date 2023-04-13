"Ми повинні посилювати трансатлантичну єдність, а не послаблювати" – глава МЗС Латвії прокоментував заяви Макрона
Французький лідер раніше заявляв, що Європі слід зменшити залежність від США і застеріг від втягування в кризу навколо Тайваню, спричинену "американським ритмом і надмірною реакцією Китаю".
Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс, коментуючи заклики президента Франції Еммануеля Макрона дистанціюватися від США, заявив, що трансатлантична єдність робитиме ЄС сильнішим. Про це він
"Ми повинні посилювати трансатлантичну єдність, а не послаблювати її. Стратегічна автономія ЄС не повинна підривати співпрацю зі Сполученими Штатами, Канадою і Великою Британією", – зазначив Ринкевичс.
Глава латвійської дипломатії підкреслив, що Європейський Союз буде ще сильнішим, "якщо продовжить вкладатись у найбільш важливі відносини, й слабшим – якщо підриватиме їх".
"Більше єдності, менше автономії", – додав він.
Напередодні неназваний французький дипломат, який обіймає високу посаду повідомляв журналістам, що президент Франції Еммануель Макрон не проситиме вибачення за свої заяви з інтерв’ю у межах візиту до Китаю.