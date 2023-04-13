"Ми повинні посилювати трансатлантичну єдність, а не послаблювати" – глава МЗС Латвії прокоментував заяви Макрона

Французький лідер раніше заявляв, що Європі слід зменшити залежність від США і застеріг від втягування в кризу навколо Тайваню, спричинену "американським ритмом і надмірною реакцією Китаю".
© Jean-Pol Schrauwen/Flickr

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс, коментуючи заклики президента Франції Еммануеля Макрона дистанціюватися від США, заявив, що трансатлантична єдність робитиме ЄС сильнішим. Про це він написав у своєму Twitter, інформує ZN.ua.

"Ми повинні посилювати трансатлантичну єдність, а не послаблювати її. Стратегічна автономія ЄС не повинна підривати співпрацю зі Сполученими Штатами, Канадою і Великою Британією", – зазначив Ринкевичс.

Глава латвійської дипломатії підкреслив, що Європейський Союз буде ще сильнішим, "якщо продовжить вкладатись у найбільш важливі відносини, й слабшим – якщо підриватиме їх".

"Більше єдності, менше автономії", – додав він.

Напередодні неназваний французький дипломат, який обіймає високу посаду повідомляв журналістам, що президент Франції Еммануель Макрон не проситиме вибачення за свої заяви з інтерв’ю у межах візиту до Китаю.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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