Активісти створили карту з усіма військовими об’єктами РФ в Криму

До кожного є точні геодані та супутникові знімки.

Журналісти інформаційного сайт « Крим.Реалії » опублікували інтерактивну карту окупованого Криму, на якій позначили 223 діючих, тимчасових та законсервованих військових об'єктів Російської Федерації, інформує ZN.ua .

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Усі військові об’єкти, які використовує РФ на окупованому півострові, розділені на десять категорій та до кожного є дані з точними координатами та фотографіями.

У переліку є військові аеродроми з інфраструктурою, пункти та місця базування кораблів, суден і катерів, доки, арсенали, склади озброєнь, продуктів та ОСН, військові містечка, військові частини, казарми, штаби та пункти управління, парки військової техніки та місця чергування засобів ППО, полігони та навчальні центри; деякі підприємства військово-промислового комплексу.

Мапа сформована з актуальних супутникових знімків Planet Labs за 2023 рік, на яких видно, що справді відбувається в окупованому Криму.

Окрім журналістів над формуванням карти працювали фрілансери з Криму, військові експерти та фахівці Центральної служби новин RFE/RL. Її створили, аби показати масштаб російської мілітаризації Кримського півострова.