Активісти створили карту з усіма військовими об’єктами РФ в Криму

До кожного є точні геодані та супутникові знімки.

Журналісти інформаційного сайт «Крим.Реалії» опублікували інтерактивну карту окупованого Криму, на якій позначили 223 діючих, тимчасових та законсервованих військових об'єктів Російської Федерації, інформує ZN.ua.

Активісти створили карту з усіма військовими об’єктами РФ в Криму
© Радіо Свобода

Усі військові об’єкти, які використовує РФ на окупованому півострові, розділені на десять категорій та до кожного є дані з точними координатами та фотографіями.

У переліку є військові аеродроми з інфраструктурою, пункти та місця базування кораблів, суден і катерів, доки, арсенали, склади озброєнь, продуктів та ОСН, військові містечка, військові частини, казарми, штаби та пункти управління, парки військової техніки та місця чергування засобів ППО, полігони та навчальні центри; деякі підприємства військово-промислового комплексу.

Мапа сформована з актуальних супутникових знімків Planet Labs за 2023 рік, на яких видно, що справді відбувається в окупованому Криму.

Окрім журналістів над формуванням карти працювали фрілансери з Криму, військові експерти та фахівці Центральної служби новин RFE/RL. Її створили, аби показати масштаб російської мілітаризації Кримського півострова.

Детальніше з картою можна ознайомитись тут.


Ірина Знась, ZN.ua





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