У МЗС Естонії закликали Столтенберга надати Україні "дорожню карту" вступу до НАТО

Також у відомстві висловили сподівання на якнайшвидший вступ до НАТО Швеції та ухвалення лідерами Альянсу рішення про збільшення витрат на оборону.

У МЗС Естонії закликали Столтенберга надати Україні
© NATO/Flickr

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, подякував очільнику Альянсу за візит до України, а також закликав якнайшвидше надати нашій державі "дорожню карту" щодо вступу до НАТО. Про це повідомляє офіційний сайт естонського МЗС, інформує ZN.ua.

"Сьогоднішня зустріч із генеральним секретарем НАТО підтвердила нашу готовність надавати практичну і політичну допомогу Україні доти, доки вона буде необхідна", – зазначив Тсахкна.

За його словами, мета Естонії – надати Україні чітку "дорожню карту" щодо членства в НАТО на Вільнюському саміті та підтвердити політику відкритих дверей Альянсу.

"Так само, як президент України Володимир Зеленський нещодавно побажав у Фінляндії, ми хочемо, щоб Україна стала 33-м повноправним членом оборонного Альянсу після Швеції", – додав глава естонського МЗС, наголосивши, що в Європі не може бути "сірих зон", і що єдиною гарантією безпеки України є членство в НАТО.

Раніше президент Володимир Зеленський під час спільної з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо пресконференції у Гельсінкі у межах свого візиту до країни заявляв, що Україна очікує на запрошення від НАТО стати членом Альянсу, однак констатує, що це неможливо під час війни.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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