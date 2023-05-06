У МЗС Естонії закликали Столтенберга надати Україні "дорожню карту" вступу до НАТО

Також у відомстві висловили сподівання на якнайшвидший вступ до НАТО Швеції та ухвалення лідерами Альянсу рішення про збільшення витрат на оборону.

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Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, подякував очільнику Альянсу за візит до України, а також закликав якнайшвидше надати нашій державі "дорожню карту" щодо вступу до НАТО. Про це повідомляє офіційний сайт естонського МЗС, інформує ZN.ua .

"Сьогоднішня зустріч із генеральним секретарем НАТО підтвердила нашу готовність надавати практичну і політичну допомогу Україні доти, доки вона буде необхідна", – зазначив Тсахкна.

За його словами, мета Естонії – надати Україні чітку "дорожню карту" щодо членства в НАТО на Вільнюському саміті та підтвердити політику відкритих дверей Альянсу.

"Так само, як президент України Володимир Зеленський нещодавно побажав у Фінляндії, ми хочемо, щоб Україна стала 33-м повноправним членом оборонного Альянсу після Швеції", – додав глава естонського МЗС, наголосивши, що в Європі не може бути "сірих зон", і що єдиною гарантією безпеки України є членство в НАТО.

Раніше президент Володимир Зеленський під час спільної з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо пресконференції у Гельсінкі у межах свого візиту до країни заявляв, що Україна очікує на запрошення від НАТО стати членом Альянсу, однак констатує, що це неможливо під час війни.