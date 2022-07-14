Газовое эмбарго не войдет в следующий пакет санкций ЕС против РоSSии — Фиала

Европейский союз готовит седьмой пакет санкций против РоSSии, но уже ясно, что он не ограничит импорт роSSийского газа, поскольку слишком многие страны-члены не могут достаточно быстро приспособиться к изменениям. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, пишет Reuters.

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Фиала сказал, что санкции, которые в настоящее время завершает исполнительная власть ЕС должны запретить импорт золота, расширить список товаров двойного назначения, запрещенных к экспорту в РоSSию, и персональные санкции.

Европейская комиссия должна представить новый пакет санкций уже в ближайшие дни, и государства-члены могут одобрить его сразу после этого.



«Что, безусловно, проблематично, то это включить энергоносители в санкции, поскольку нужно соблюдать правила, что санкции должны иметь большее влияние на РФ , чем на страны, которые вводят санкции», — отметил премьер.

Напомним

Германия решили активировать так называемый режим тревоги — вторую степень аварийного плана на случай чрезвычайной ситуации в газовой сфере.

Вчера, 13 июля, Венгрия объявила о чрезвычайном положении в энергетике. Глава канцелярии премьера страны Гергей Гуйяш заявил, что у Европы, скорее всего, не будет достаточно газа на осенне-зимний период.