Німеччина готує два нові пакети військової допомоги для України — Пісторіус

Їхній склад не розкривається.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував виділення чергових пакетів військової допомоги Україні. Що саме туди увійде, стане відомо на саміті НАТО. Про це чиновник сказав під час спільної пресконференції з французьким колегою Себастьєном Лекорню в Берліні, пише CNN, інформує ZN.ua.

Німеччина готує два нові пакети військової допомоги для України — Пісторіус
© Boris Pistorius / Facebook

За його словами, на саміті НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі, Німеччина оголосить про два нові пакети військової допомоги Україні. "Попередня робота практично завершена", - сказав Пісторіус.

Він також очікує, що саміт НАТО буде "дуже об'єднаним", і що "він повинен пройти у світлі поточної ситуації".

Німецький міністр додав, що стежить за питанням щодо вступу Швеції до НАТО і за тим, "як діятимуть Туреччина та Угорщина".


Віталій Кононученко, ZN.ua





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