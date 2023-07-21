Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги

До нього, зокрема, увійшли перші 10 танків Leopard 1.

В уряді ФРН відзвітували про новий пакет військової підтримки для України. Серед іншого наша держава отримала раніше анонсовані танки Leopard 1. Про це повідомляє офіційний сайт відомства, інформує ZN.ua.

У заяві зазначається, що Україна отримала 10 танків Leopard 1 A5 та додаткові 20 кулеметів MG3, які використовуються на Leopard 2, Marder і DACHS (загалом передали вже 138 одиниць).

Водночас, ФРН надала ще близько 1300 снарядів до 155-мм гаубиць, 2064 димових снаряди цього ж калібру, ще одну систему наведення мостів, 12 трейлерів.

У партію увійшли також 10 наземних радіолокаційних станцій, на додачу до восьми переданих раніше; ще 16 вантажівок Zetros, чотири машини для прикордонників, ще сотня тисяч індивідуальних тактичних аптечок.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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