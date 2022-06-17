"Может теперь что-то дойдет": момент, когда Макрон и Шольц прочувствовали реалии украинцев, попал на фото

Эммануэль Макрон и Олаф Шольц

Эммануэлю Макрону и Олафу Шольцу во время визита в Киев пришлось на себе прочувствовать то, с чем ежедневно сталкивается большинство украинцев.

Украинский фотограф Ян Долгоносов поделился на своей странице в Фейсбук красноречивыми кадрами.

16 июня в Украину с визитом прибыли президенты Франции и Румынии, канцлер Германии, а также премьер-министр Италии. По итогам встречи иностранные лидеры и Владимир Зеленский выступили вместе на брифинге под открытым небом.

Как рассказал Доброносов, в какой-то момент их выступления в небе послышался гул. Фотографу удалось запечатлеть реакции Шольца, Макрона, а также Зеленского. На фото можно заметить, что иностранные лидеры смотрели в небо с опаской, в то время как Зеленский никак не отреагировал на происходящее.

«Во время пресс-конференции появился какой-то гул в небе. Реакция президентов», - подписал фото Добросонов.

Украинцы тут же принялись комментировать фото.

«Дайте Шольцу каску (ту что приехала (должна приехать) как помощь)», «Это работала поставленная немецкая ПВО», «Наш и глазом не моргнул», «Может теперь что-то дойдет», «Все норм то "лице путіна"», - пишут люди.


Дарья Волкова, politeka.net





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