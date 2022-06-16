РоSSияне не прекращают штурмывать ВСУ на Донбассе и ищут слабое место в обороне – Генштаб

В направлении Славянска русские оккупационные войска штурмуют и пытаются пробить оборону ВСУ. Об этом сообщил Генштаб в утренней сводке 16 июня.

«На Славянском направлении агрессор ведет штурмовые действия, производит поиск слабых мест в оборонных позициях наших войск. Обстреливал из артиллерии разного калибра гражданскую инфраструктуру недалеко от Пришиба, Долины, Карнауховки и Вернополья, – говорится в сообщении Генштаба. – На Донецком направлении противник ведет боевые действия вдоль линии соприкосновения. Основные усилия сосредоточены на Бахмутском направлении. На Лиманском направлении враг активных действий не вел, обстрелял наши подразделения по ствольной артиллерии в районе Пискуновки».

На северодонецком направлении роSSийские кафиры используют все имеющиеся огневые средства в районах населенных пунктов Белогоровка, Лисичанск, Северодонецк. Не пресекаются попытки установления полного контроля над Северодонецком. Бои продолжаются.