РоSSияне не прекращают штурмывать ВСУ на Донбассе и ищут слабое место в обороне – Генштаб

Захватчики используют все имеющиеся огневые средства

РоSSияне не прекращают штурмывать ВСУ на Донбассе и ищут слабое место в обороне – Генштаб
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

В направлении Славянска русские оккупационные войска штурмуют и пытаются пробить оборону ВСУ. Об этом сообщил Генштаб в утренней сводке 16 июня.

«На Славянском направлении агрессор ведет штурмовые действия, производит поиск слабых мест в оборонных позициях наших войск. Обстреливал из артиллерии разного калибра гражданскую инфраструктуру недалеко от Пришиба, Долины, Карнауховки и Вернополья, – говорится в сообщении Генштаба. – На Донецком направлении противник ведет боевые действия вдоль линии соприкосновения. Основные усилия сосредоточены на Бахмутском направлении. На Лиманском направлении враг активных действий не вел, обстрелял наши подразделения по ствольной артиллерии в районе Пискуновки».

На северодонецком направлении роSSийские кафиры используют все имеющиеся огневые средства в районах населенных пунктов Белогоровка, Лисичанск, Северодонецк. Не пресекаются попытки установления полного контроля над Северодонецком. Бои продолжаются.


Юлия Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июняИнтерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июня
РоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведкаРоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведка
В Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрациюВ Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрацию
Выезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страныВыезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страны
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
Потери РФ в войне против Украины достигли почти 33 тысяч солдат — Генштаб ВСУПотери РФ в войне против Украины достигли почти 33 тысяч солдат — Генштаб ВСУ
Северодонецк является ключевой точкой в обороне Луганщины — ЗалужныйСеверодонецк является ключевой точкой в обороне Луганщины — Залужный
Враг бит под Изюмом и перебрасывает силы из РоSSии: сводка Генштаба ВСУ на 15 июняВраг бит под Изюмом и перебрасывает силы из РоSSии: сводка Генштаба ВСУ на 15 июня
Вчера ВСУ демилитаризовали еще 250 захватчиков: В Генштабе рассказали деталиВчера ВСУ демилитаризовали еще 250 захватчиков: В Генштабе рассказали детали
РоSSияне накрыли жилые дома Днепропетровщины из "Ураганов": названо количество жертвРоSSияне накрыли жилые дома Днепропетровщины из "Ураганов": названо количество жертв
На Харьковщине россияне использовали против ВСУ свою авиацию – ГенштабНа Харьковщине россияне использовали против ВСУ свою авиацию – Генштаб
Враг штурмует Рубежное и Золотое: сводка Генштаба ВСУ на 14 июняВраг штурмует Рубежное и Золотое: сводка Генштаба ВСУ на 14 июня
Bloomberg: Европа – широкая идея, где в ней место для Украины?Bloomberg: Европа – широкая идея, где в ней место для Украины?
В 50 км от Украины: на военной базе в россии прогремел взрыв, над местом ЧП кружат вертолетыВ 50 км от Украины: на военной базе в россии прогремел взрыв, над местом ЧП кружат вертолеты
Последние новости
Подгружаем последние новости