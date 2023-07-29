Для примусової паспортизації окупанти застосовують батіг і пряник – Генштаб

З підприємств вимагають списки, пенсіонерам пропонують гроші.

У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області окупанти розіслали на місцеві підприємства всіх форм власності розпорядження, щоб ті надали до так званого “Міністерства державної безпеки ДНР” списків працівників, які не отримали російський паспорт. Кінцевий терміном виконання розпорядження - 1 січня 2024 року, інформує ZN.ua .

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Генеральний штаб ЗСУ каже, що робиться це для морального тиску на мешканців ТОТ, аби примусити їх до отримання громадянства РФ . Про це Генштаб заявив на своїй сторінці у Facebook