Росіяни готують «м’ясні» штурми - Генштаб

Вони готові кидати непідготовлених новобранців у бій.

Російські окупаційні війська продовжують кидати у бій щойно мобілізованих військовослужбовців без попередньої бойової підготовки. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує ZN.ua.

Росіяни готують «м’ясні» штурми - Генштаб
© Министерство обороны РФ

За його даними, у населеному пункті Рогове Луганської області, до тренувального табору одного з підрозділів російських окупаційних військ, з території Російської Федерації прибуло близько 110 мобілізованих військовослужбовців.

Коли їм видали екіпірування та зброю, російське командування поінформувало новоприбулий особовий склад, що їх включать до складу штурмових підрозділів та вже найближчим часом відправлять до району виконання бойових завдань на лінії зіткнення.


Іван Шевчук, ZN.ua





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