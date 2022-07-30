Росія вагонами стягує військову техніку до українського кордону: фото та карта

ЗС РФ поблизу окупованої частини Харківської області збільшує присутність своєї військової техніки.

Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs, які опинилися у розпорядженні журналістів "Радіо Свобода".

Сучасні технології зафіксували, що частину техніки транспортують залізницею і звозять її до села Соболівка Бєлгородської області Росії, яка розташована поблизу окупованої частини Харківської області.

Не виключено, що це озброєння загарбники можуть використати на Ізюмському та Слов’янському напрямках. 28 липня супутник Planet Labs зафіксував у селі Соболівка збільшення кількості військової техніки й особового складу ЗС РФ у порівнянні зі знімком цієї місцевості, який був зроблений 19 червня.

Більш того, технології помітили, що російське озброєння транспортується за допомогою залізниці. Збільшення кількості військової техніки супутнику вдалося зафіксувати також поблизу Соболівки – на північний захід і північний схід від населного пункту у Білгородській області.

"Це Валуйський район Бєлгородської області – там є і дорога, і залізниця. Розвантажують вагони там, а звідти вони перекидають сили до окупованого міста Ізюм Харківської області. Вони побоюються, що під час розвантаження ешелону з вагонів може бути нанесений удар, тому розвантажуються на своїй території. Далі вони пересуваються дорогами", - прокоментував збільшення ворожої техніки військовий експерт Олег Жданов, інформує Апостроф.


Богдан Соловйов, Апостроф





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