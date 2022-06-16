Генштаб ВСУ посчитал количество рашистов, привлеченных сейчас к войне в Украине

К войне в Украине на данный момент привлечено около 330 тысяч роSSийских военных, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге в Media Center Ukraine - Ukrinform .

Из них на направлениях насчитывается до 150 тысяч военнослужащих, они входят в батальонно-тактические группы и другие формирования. С учетом воздушного и морского компонента насчитывается до 220 тысяч военнослужащих.

Кроме того, привлечены военные части и подразделения мобилизационного резерва противника численностью более 80 тысяч человек, боевые армейские системы – до 7 тысяч, федеральная служба войск национальной гвардии – до 18 тысяч, а также частные военные компании – до 8 тысяч.