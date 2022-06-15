РоSSияне накрыли жилые дома Днепропетровщины из "Ураганов": названо количество жертв

Бомбежка, Днепр

Оккупанты обстреляли из «Ураганов» жилой сектор Апостолово Днепропетровской области.

В результате, по словам мэра Кривого Рога Александра Вилкула, разрушено и повреждено более 10-ти частных домов и частично больница. Жертвами стали четыре мирных граждан, все мужчины.

Еще один мужчина с ранением доставлен в больницу.

«Уважаемые жители Апостолово. Не выходим на улицу, ничего не трогаем, уже работают взрывотехники. Еще раз предлагаю эвакуацию в Кривой Рог, вы очень близко к линии соприкосновения», - подчеркнул Вилкул.

Добавим, Днепропетровская область регулярно подвергается обстрелам со стороны захватчиков. По данным ОВА, за время войны пострадало не менее 76 детей. Взрослых – еще больше.

Бомбежка, Днепр

Бомбежка, Днепр


Катерина Петренко, politeka.net





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