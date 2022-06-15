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2022-06-15
РоSSияне накрыли жилые дома Днепропетровщины из "Ураганов": названо количество жертв
Оккупанты обстреляли из «Ураганов» жилой сектор Апостолово Днепропетровской области.
В результате,
Еще один мужчина с ранением доставлен в больницу.
«Уважаемые жители Апостолово. Не выходим на улицу, ничего не трогаем, уже работают взрывотехники. Еще раз предлагаю эвакуацию в Кривой Рог, вы очень близко к линии соприкосновения», - подчеркнул Вилкул.
Добавим, Днепропетровская область регулярно подвергается обстрелам со стороны захватчиков. По данным ОВА, за время войны пострадало не менее 76 детей. Взрослых – еще больше.
Катерина Петренко, politeka.net