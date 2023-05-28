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2023-05-28
Ще 400 росіян стали жертвами волі власного «царя»: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Техніки російські загарбники також не дорахувались.
Почалася 459 доба протистояння українців повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода
За понад рік великої війни російські вбивці втратили:
- особового складу ? близько 206600 (+400) одиниць;
- танків ? 3797 (+3) од.;
- бойових броньованих машин ? 7456 (+7) од.;
- артилерійських систем – 3425 (+11) од.;
- РСЗВ – 574 (+0) од.;
- засобів ППО ? 329 (+0) од.;
- літаків – 313 (+0) од.;
- гелікоптерів – 298 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2993 (+3) од.;
- крилатих ракет ? 1056 (+0) од.;
- кораблів/катерів ? 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6192 (+9) од.;
- спеціальної техніки ? 451 (+2) од.
Юлія Москаленко, ZN.ua