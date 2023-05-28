Ще 400 росіян стали жертвами волі власного «царя»: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Техніки російські загарбники також не дорахувались.

Почалася 459 доба протистояння українців повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога станом на 28 травня. Вказано, що втрати подаються з урахуванням коригування даних, зробленого напередодні, інформує ZN.ua.

Ще 400 росіян стали жертвами волі власного «царя»: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

За понад рік великої війни російські вбивці втратили:

  • особового складу ? близько 206600 (+400) одиниць;
  • танків ? 3797 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин ? 7456 (+7) од.;
  • артилерійських систем – 3425 (+11) од.;
  • РСЗВ – 574 (+0) од.;
  • засобів ППО ? 329 (+0) од.;
  • літаків – 313 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 298 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2993 (+3) од.;
  • крилатих ракет ? 1056 (+0) од.;
  • кораблів/катерів ? 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6192 (+9) од.;
  • спеціальної техніки ? 451 (+2) од.





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