Ще 400 росіян стали жертвами волі власного «царя»: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Техніки російські загарбники також не дорахувались.

Почалася 459 доба протистояння українців повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога станом на 28 травня. Вказано, що втрати подаються з урахуванням коригування даних, зробленого напередодні, інформує ZN.ua .

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За понад рік великої війни російські вбивці втратили: